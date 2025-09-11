Основатель Oracle Ларри Эллисон увеличил состояние на 89 миллиардов долларов и временно стал самым богатым человеком мира, обойдя Илона Маска.

В среду основатель Oracle Ларри Эллисон ненадолго возглавил рейтинг самых богатых людей мира, обойдя Илона Маска. Это произошло после того, как акции Oracle резко выросли на 36% – самый большой однодневный скачок компании с 1992 года. Толчком стали квартальные результаты, которые превзошли прогнозы аналитиков, а также амбициозные планы по развитию облачного бизнеса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Состояние Эллисона за день увеличилось на рекордные 89 миллиардов долларов и достигло 383,2 миллиарда. Это самый большой однодневный прирост в мировой истории. В течение большей части дня он оставался впереди Маска, однако под конец торгов глава Tesla вернул себе первое место с преимуществом в 1 миллиард долларов.

Эллисону 81 год, он занимает должность председателя совета директоров и технического директора Oracle. Большая часть его состояния связана именно с акциями компании.

Кто такой Ларри Эллисон и чем он занимается?

Жизнь Ларри Эллисона началась в Чикаго, где его, когда ему было девять месяцев, усыновили тетя и дядя матери. Он бросил учебу в Университете Иллинойса и Чикагском университете, после чего переехал в Калифорнию. Там он работал программистом в компании Ampex, где участвовал в разработке базы данных под названием "Oracle" для Центрального разведывательного управления.

В 1977 году он вместе с двумя партнерами основал компанию, которая впоследствии получила название Oracle. Она стала известна благодаря одноименной базе данных, которая стала основой для многих корпоративных систем во всем мире. Компания вышла на биржу 12 марта 1986 года, за день до IPO Microsoft. В 2014 году Эллисон покинул пост генерального директора, заняв посты председателя правления и главного технического директора.

Сегодня Эллисон владеет более 40% акций Oracle, что составляет основную часть его состояния. Также он имеет доли в компании Tesla Илона Маска, занимается парусным спортом и инвестирует в недвижимость. 9 сентября его состояние оценивалось в 364 миллиарда долларов. Его состояние увеличилось на 70 миллиардов долларов, после того, как акции Oracle достигли рекордных показателей на торгах после обнародования квартальных результатов. Если этот рост сохранится, это будет самый большой однодневный рост состояния, когда-либо зафиксированный Bloomberg Billionaires Index.

За последние годы Oracle инвестировала миллиарды долларов, чтобы стать провайдером облачной инфраструктуры, предоставляя вычислительные мощности и хранилища через интернет. Компания получила выгоду от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, поскольку стартапы и другие ИТ-фирмы ищут все больше мощностей.



С ноября 2022 года, когда был выпущен ChatGPT, цена акций Oracle утроилась. Они достигли исторического максимума 9 сентября, после того, как Oracle представила агрессивный прогноз по развитию своего облачного бизнеса, что удивило Уолл-стрит и активизировало надежды на ускорение глобального развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

В этом году в июле Oracle подписала соглашение с оператором ChatGPT, компанией OpenAI, на 4,5 гигаватт-часов мощности для дата-центров. Среди ключевых облачных клиентов Oracle также есть Nvidia и TikTok.

Эллисон также получает выгоду от близких отношений с президентом США Дональдом Трампом. Эллисон в течение многих лет был его сторонником и спонсором. С момента возвращения Трампа к власти в январе, он неоднократно поднимал статус Oracle. Эллисон и Oracle являются частью проекта инфраструктуры ИИ стоимостью 500 миллиардов долларов, который называется Stargate, и о котором Трамп впервые заговорил в январе. Также Трамп поддерживает идею, чтобы Oracle приобрела долю в американском бизнесе TikTok, что предоставит Oracle часть одного из самых популярных потребительских продуктов в мире.

Какие хобби у миллиардера?

За последнее десятилетие Эллисон потратил сотни миллионов долларов на элитную недвижимость, включая особняки в Калифорнии, домом в Род-Айленде и имением в районе залива Сан-Франциско, стилизованным под японскую феодальную архитектуру XVI века. Он владел 1,5% акций Tesla и был одним из крупнейших внешних инвесторов в приобретение Маском Twitter (теперь - X).

Эллисон – заядлый яхтсмен. В 2010 году его команда BMW Oracle Racing выиграла Кубок Америки.

Интересный факт! Эллисон является подписантом The Giving Pledge, пообещав отдать не менее 95% своего состояния на благотворительные цели.

Эллисон также приобрел 98% гавайского острова Ланаи за 300 миллионов долларов в 2012 году. Там он вместе с доктором Дэвидом Агусом, который лечил Стива Джобса, создал Sensei, сеть роскошных оздоровительных курортов, специализирующихся на долголетии.

Инвестиции Эллисона помогли возродить Ланаи, но появились жалобы, что остров стал более пригодным для сверхбогатых, вытесняя семьи, которые жили там на протяжении поколений.