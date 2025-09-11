У середу засновник Oracle Ларрі Еллісон ненадовго очолив рейтинг найбагатших людей світу, обійшовши Ілона Маска. Це сталося після того, як акції Oracle різко зросли на 36% – найбільший одноденний стрибок компанії з 1992 року. Поштовхом стали квартальні результати, які перевершили прогнози аналітиків, а також амбітні плани щодо розвитку хмарного бізнесу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Статки Еллісона за день збільшилися на рекордні 89 мільярдів доларів і сягнули 383,2 мільярда. Це найбільший одноденний приріст у світовій історії.

Протягом більшої частини дня він залишався попереду Маска, однак під кінець торгів глава Tesla повернув собі перше місце з перевагою у 1 мільярд доларів.

Еллісону 81 рік, він обіймає посаду голови ради директорів і технічного директора Oracle. Більша частина його статків пов’язана саме з акціями компанії.

Хто такий Ларрі Еллісон і чим він займається?

Життя Ларрі Еллісона розпочалось у Чикаго, де його, коли йому було дев'ять місяців, усиновили тітка й дядько матері. Він кинув навчання в Університеті Іллінойсу та Чиказькому університеті, після чого переїхав до Каліфорнії. Там він працював програмістом в компанії Ampex, де брав участь у розробці бази даних під назвою "Oracle" для Центрального розвідувального управління.

У 1977 році він разом з двома партнерами заснував компанію, яка згодом отримала назву Oracle. Вона стала відома завдяки однойменній базі даних, яка стала основою для багатьох корпоративних систем у всьому світі. Компанія вийшла на біржу 12 березня 1986 року, за день до IPO Microsoft. У 2014 році Еллісон залишив посаду генерального директора, обійнявши пости голови правління і головного технічного директора.

Сьогодні Еллісон володіє понад 40% акцій Oracle, що становить основну частину його статку. Також він має частки в компанії Tesla Ілона Маска, займається вітрильним спортом та інвестує в нерухомість. 9 вересня його статки оцінювалися у 364 мільярди доларів.

Його статки збільшилися на 70 мільярдів доларів, після того, як акції Oracle досягли рекордних показників на торгах після оприлюднення квартальних результатів. Якщо цей ріст збережеться, це буде найбільше одноденне зростання статків, коли-небудь зафіксоване Bloomberg Billionaires Index.

Як справи у Oracle?

За останні роки Oracle інвестувала мільярди доларів, щоб стати провайдером хмарної інфраструктури, надаючи обчислювальні потужності та сховища через інтернет. Компанія отримала вигоду від ажіотажу навколо штучного інтелекту, оскільки стартапи й інші ІТ-фірми шукають все більше потужностей.

З листопада 2022 року, коли був випущений ChatGPT, ціна акцій Oracle потроїлася. Вони досягли історичного максимуму 9 вересня, після того, як Oracle представила агресивний прогноз щодо розвитку свого хмарного бізнесу, що здивувало Волл-стріт і активізувало надії на прискорення глобального розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

Цього року в липні Oracle підписала угоду з оператором ChatGPT, компанією OpenAI, на 4,5 гігават-годин потужності для дата-центрів. Серед ключових хмарних клієнтів Oracle також є Nvidia і TikTok.

Еллісон також отримує вигоду від близьких стосунків з президентом США Дональдом Трампом. Еллісон протягом багатьох років був його прихильником і спонсором. З моменту повернення Трампа до влади у січні, він неодноразово підіймав статус Oracle.

Еллісон і Oracle є частиною проєкту інфраструктури ШІ вартістю 500 мільярдів доларів, який називається Stargate, і про який Трамп вперше заговорив у січні. Також Трамп підтримує ідею, щоб Oracle придбала частку в американському бізнесі TikTok, що надасть Oracle частину одного з найпопулярніших споживчих продуктів у світі.

Які хоббі в мільярдера?

За останнє десятиліття Еллісон витратив сотні мільйонів доларів на елітну нерухомість, включно з особняками в Каліфорнії, будинком у Род-Айленді та маєтком у районі затоки Сан-Франциско, стилізованим під японську феодальну архітектуру XVI століття. Він володів 1,5% акцій Tesla та був одним з найбільших зовнішніх інвесторів у придбання Маском Twitter (тепер – X).

Еллісон – завзятий яхтсмен. У 2010 році його команда BMW Oracle Racing виграла Кубок Америки.

Цікавий факт! Еллісон є підписантом The Giving Pledge, пообіцявши віддати щонайменше 95% свого статку на благодійні цілі.

Еллісон також придбав 98% гавайського острова Ланаї за 300 мільйонів доларів у 2012 році. Там він разом з доктором Девідом Агусом, який лікував Стіва Джобса, створив Sensei, мережу розкішних оздоровчих курортів, що спеціалізуються на довголітті.

Інвестиції Еллісона допомогли відродити Ланаї, але з'явилися скарги, що острів став більш придатним для надбагатих, витісняючи сім'ї, які жили там протягом поколінь.