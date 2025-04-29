LG ушла с рынка смартфонов 4 года назад, а теперь прекращает поддержку последних моделей

После четырех лет с момента выхода с рынка смартфонов LG окончательно прекращает поддержку своих мобильных устройств. В конце июня компания отключит серверы обновлений, и все смартфоны LG окончательно останутся без поддержки.

Что известно

LG официально прекращает обслуживание своих Android-смартфонов. Серверы обновлений будут отключены уже 30 июня. Это означает окончательный конец эпохи для последних устройств бренда, которые с момента выхода компании с мобильного рынка еще некоторое время получали обновления. Хотя устройства продолжат работать, они больше не могут рассчитывать на новые функции, исправления или улучшения безопасности, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

Смотрите также Xiaomi прекращает поддержку семи популярных смартфонов: какие смартфоны устарели

LG объявила о прекращении производства смартфонов более четырех лет назад. Тогда компания пообещала, что для некоторых моделей все же выйдут последние обновления Android, в частности Android 12, а также обновления безопасности в течение не менее трех лет с даты выпуска каждого устройства. Этот период уже завершился для всех моделей.

Несмотря на то, что некоторые телефоны еще могли продаваться или оставаться в обращении, после 30 июня обновить их будет уже невозможно – ни "по воздуху", ни через фирменную программу LG Bridge. Отключение подтверждено в официальном сообщении LG, обнародованном 10 апреля.

В заявлении LG уточняется, что полностью прекращается работа таких сервисов, как FOTA (обновление "по воздуху"), центр обновлений (App service), а также десктопная утилита LG Bridge. Указано, что это касается абсолютно всех моделей мобильных устройств LG. Обновление станет недоступным с 30 июня 2025 года, начиная с 00:00 по корейскому времени. После этой даты ни одна из обновляющих функций не будет работать – даже в сервисных центрах.

LG также предостерегает, что после прекращения работы служб обновлений пользователи не смогут повторно загрузить системные приложения, если те были удалены в процессе сброса устройства к заводским настройкам. Однако во всем остальном устройства продолжат работать – вы так же сможете звонить, пользоваться сервисами Google и другими приложениями.

Хотя сегодня не так много пользователей продолжают активно пользоваться смартфонами LG, те, кто еще имеет такое устройство (даже если оно пылится в ящике), имеют последний шанс установить обновление до крайнего срока.