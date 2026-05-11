"Жидкое стекло" в macOS изменят – Apple готовит редизайн противоречивого интерфейса

Apple готовит изменения для интерфейса Liquid Glass в macOS после месяцев критики со стороны пользователей. Компания не отказывается от концепции, но признает потребность в серьезной доработке.

Apple работает над обновлением дизайна Liquid Glass в будущей версии macOS 27. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на анонимные источники внутри компании. По их словам, Apple готовит "небольшой редизайн", призванный исправить проблемы с тенями, прозрачностью и общей читабельностью интерфейса.

Почему Apple меняет Liquid Glass?

Liquid Glass стал одним из самых противоречивых элементов macOS 26 Tahoe. Интерфейс активно использует эффекты полупрозрачности, размытия и "стеклянные" элементы, однако многие пользователи жаловались, что такая эстетика негативно влияет на удобство системы.

Особенно остро проблему почувствовали люди с нарушениями зрения. До обновления macOS 26.3, которое вышло в феврале, даже функция уменьшения прозрачности не работала должным образом. Как отмечало издание OS X Daily, в системе оставались полупрозрачные боковые панели, заголовки, поисковые поля и другие элементы, из-за чего текст накладывался на фон и становился сложным для чтения.

Проблема дизайна или неудачное внедрение?

Источники Bloomberg утверждают, что проблема Liquid Glass заключалась не столько в самом дизайне, сколько в его технической реализации. По их словам, инженерная команда Apple не полностью воплотила замысел дизайнеров, из-за чего финальный результат оказался "недостаточно доработанным".

Фактически в Apple пытаются разделить ответственность между концепцией и реализацией. Внутренне компания якобы считает, что после исправлений Liquid Glass будет выглядеть именно так, как задумывалось изначально.

Впрочем, критика касалась не только технических недостатков. Часть пользователей негативно восприняла и саму новую визуальную стилистику. Одним из самых громких голосов стал известный Apple-блогер Джон Грубер с Daring Fireball, который резко раскритиковал обновленные иконки macOS 26 Tahoe.

"Я не думаю, что старые иконки из macOS 15 были особенно хорошими – Apple уже давно потеряла умение делать по-настоящему крутые иконки. Но новые в macOS 26 Tahoe – объективно ужасны", – написал Грубер. Apple уже намекнула на возможность "отказа"

Интересно, что еще впрошлом месяце Apple фактически косвенно признала противоречивость Liquid Glass. Компания выпустила обновление безопасности для более старой версии iOS, что позволило части пользователей остаться на предыдущем дизайне системы и избежать нового интерфейса.

Официально Apple не заявляла о проблемах Liquid Glass, но сам факт поддержки старой версии программного обеспечения многие восприняли как сигнал, что компания понимает масштабы недовольства.

Liquid Glass связывают с будущим iPhone

Как пишет Gizmodo, несмотря на критику, Apple не планирует отказываться от концепции. Марк Гурман ранее сообщал, что Liquid Glass является частью долгосрочной стратегии компании и готовит почву для юбилейного iPhone к 20-летию линейки.

Ожидается, что будущий смартфон станет одним из крупнейших редизайнов в истории iPhone, а "стеклянный" визуальный язык должен стать важной частью его стиля. Именно поэтому Apple, вероятно, не хочет полностью сворачивать проект, а вместо этого пытается постепенно довести его до стабильного и более удобного состояния.

По словам Гурмана, этом году компания в этом году в целом сосредоточится на "очистке и совершенствовании" своих программных платформ. Поэтому macOS 27 может стать не революционным обновлением, а попыткой исправить ошибки, накопленные после запуска одного из самых контроверсионных дизайнов Apple за последние годы.