Звездопад Лириды в апреле: когда и как наблюдать за метеорным потоком в 2026 году

Ночное небо готовит для жителей Земли первое масштабное зрелище после длительного зимнего затишья. Древний метеорный поток, известный своей непредсказуемостью и яркими вспышками, снова пересечется с орбитой нашей планеты, открывая сезон весенних астрономических наблюдений.

Как подготовиться к весенним Лиридам?

Метеорный поток Лириды считается одним из старейших среди известных человечеству, ведь первые записи о нем датируются еще 687 годом до нашей эры. Его активность в 2026 году приходится на период с 14 по 30 апреля. Хотя поток длится две недели, самая высокая концентрация метеоров в небе ожидается в ночь с 21 на 22 апреля, а также следующей ночью. Научные прогнозы указывают на то, что пик активности наступит примерно в 19:40 по Гринвичу 22 апреля (21:40 в Украине), что делает вечерние часы идеальными для наблюдателей в Северном полушарии, пишет 24 Канал.

Причиной этого явления является шлейф пыли и мелких обломков, оставленный долгопериодической кометой C/1861 G1 (Тэтчер), которая вращается вокруг Солнца примерно за 415 лет. Ежегодно в апреле Земля проходит сквозь этот древний поток космического мусора, пишет Space.

Когда частицы входят в земную атмосферу на скорости около 49 километров в секунду, сопротивление воздуха разогревает их до экстремальных температур. То, что мы видим как "падающую звезду, ", на самом деле является не самим камнем, а раскаленным воздухом, светящимся вокруг быстро сгорающего метеороида,.

В 2026 году условия для наблюдений будут довольно благоприятными, поскольку Луна будет находиться в фазе новолуния 17 апреля и к моменту пиковых Лирид будет освещена лишь на 34 – 38 процентов, отмечает Forbes. Это означает, что лунный свет не создаст значительных препятствий, позволяя увидеть даже слабые метеоры, если выбрать темную локацию подальше от городских огней.

Ожидаемая интенсивность потока составляет около 18 – 20 метеоров в час. Хотя это не так много, как во время августовских Персеид, Лириды часто удивляют необычно яркими огненными шарами. Истории известны случаи, когда интенсивность потока внезапно возрастала до 90 объектов в час, как это было в 1922 или 1982 годах, однако в 2026 году подобных всплесков не прогнозируют.

Куда смотреть?

Радиант потока, то есть точка, из которой визуально вылетают метеоры, расположен в созвездии Лиры, неподалеку от яркой звезды Веги, на северо-востоке.



Такими будут Лириды на фоне других объектов 22 апреля 2026 года / Скриншот 24 Канала/TheSkyLive

Лучшее время для наблюдения в Украине и других странах Северного полушария начинается после 22:30 по местному времени, когда созвездие поднимается выше над горизонтом.

Для успешной охоты за "звездами" не требуется специальное оборудование вроде телескопов или биноклей, поскольку они лишь ограничивают поле зрения. Важно дать глазам адаптироваться к темноте в течение 15 – 20 минут и не смотреть на экраны смартфонов, чтобы сохранить чувствительность зрения, пишет Star Walk.

Как фотографировать метеоры

Для тех, кто планирует зафиксировать явление на камеру, специалисты советуют использовать метод длительной экспозиции. Рекомендуется установить камеру на штатив, использовать широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 14 – 24 миллиметров и делать кадры продолжительностью 30 секунд в непрерывном режиме. Параметры чувствительности ISO стоит выставить в пределах 800 – 1600, а снимать лучше в формате RAW для дальнейшей обработки.

Даже если наблюдатель находится в городе, терпение и автоматизированная съемка могут помочь "поймать" яркий огненный шар, который трудно заметить невооруженным глазом из-за светового загрязнения.