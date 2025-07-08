Lockheed Martin предлагает спасти миссию NASA по возвращению образцов Марса на Землю

Американская компания Lockheed Martin предложила революционный план спасения марсианской миссии NASA по возвращению образцов грунта на Землю. Их идея заключается в значительном сокращении расходов – с 7 миллиардов долларов до менее чем 3 миллиардов – благодаря упрощенным технологиям.

Миссия Mars Sample Return, предусматривающая возвращение образцов с Марса на Землю, оказалась под угрозой из-за нехватки финансирования и смены приоритетов NASA. Lockheed Martin выступила с инициативой, которая может спасти проект, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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Новый подход к марсианской миссии

Lockheed Martin разработала план, который предусматривает использование более легких и простых космических аппаратов, что значительно снизит затраты на доставку оборудования к Марсу и возвращение образцов. Среди ключевых изменений:

Замена текущего посадочного модуля на меньший, базирующийся на InSight Mars Lander.

Создание компактного Mars Ascent Vehicle (MAV) весом 250-300 килограммов для запуска с поверхности Марса.

Использование более легкой системы возвращения на Землю (EES), подобной тем, что применялись в миссиях Genesis и OSIRIS-REx.

Компания также берет на себя ответственность на этапе путешествия, защитную оболочку для посадки и обеспечения безопасности образцов в соответствии с международными протоколами. По словам представителя Lockheed Martin, их 50-летний опыт работы с марсианскими миссиями гарантирует успех проекту в пределах бюджета и графика.

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Вот как в Lockheed Martin видят возвращение образцов Марса – смотрите видео

Что же до NASA, то согласно новым указаниям, агентство должно сосредоточиться на пилотируемых миссиях в дальний космос, на Луну и Марс, а также на других проектах, связанных с передовыми технологиями. При этом ведомство должно отменить проекты, требующие огромных затрат без соответствующей научной отдачи.