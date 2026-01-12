Ведущий охотник на монстров сделал волнующее заявление о чудовище озера Лох-Несс

Ветеран исследований Лох-Несского чудовища заявил, что легендарное существо никогда не существовало. Специалист, который более полувека изучал озеро в Шотландии, теперь убежден: все наблюдения можно объяснить обычными волнами от лодок. Он рассказал, что именно формирует иллюзию монстра в воде и почему озеро не подходит для жизни крупного животного.

Что на самом деле видят люди вместо Несси?

76-летний Адриан Шайн, основатель проекта по исследованию Лох-Несса, поделился своим новым видением ситуации. По его словам, большинство наблюдений связаны с интенсивным судоходством через Каледонский канал, который проходит через озеро. Когда суда движутся по воде, их кормовые волны создают характерные формы, которые издалека могут казаться загадочными, пишет 24 Канал со ссылкой на AOL.com.

Смотрите также Древние пчелы строили свои гнезда в самом неожиданном месте

Эксперт объяснил, что такие волны формируют структуру из нескольких горбов, которая напоминает классические описания мифического существа. Кроме того, другие явления тоже способствуют возникновению легенды. Например, то, что принимают за длинную шею чудовища, на самом деле является птицами на спокойной водной поверхности, отмечает Dexerto.

Шайн также обратил внимание на природные условия озера. Холодная температура воды и ограниченная популяция рыбы не позволяют существовать животному таких размеров, о которых рассказывают очевидцы. Исследователь отметил, что экосистема Лох-Несса просто не способна поддерживать жизнь крупного хищника.

Когда он перестал верить?

Его скептицизм начал формироваться после личного опыта, когда то, что он сначала принял за горб морского змея, оказалось обычной скалой. С того момента Шайн начал тщательнее проверять сообщения о наблюдениях и соревновался развенчать многочисленные случаи.

Исследователь также вспомнил о визите фокусника, который изучал классическое искусство и объяснил ему технические приемы создания обманчивых изображений. После этой встречи Шайн пересмотрел много исторических свидетельств и пришел к выводу, что они были сфабрикованы.



Знаменитое Лох-Несское чудовище, сфотографировано доктором Робертом Кеннетом Уилсоном 21 апреля 1934 года, известным хирургом лондонской больницы, когда оно якобы появилось из вод озера в 180 метрах от места, где доктор Уилсон сидел со своей камерой. Шотландские биологи, которым показали фотографии, решили, что эти снимки не принадлежат ни одному известному им морскому животному или рыбе / Фото является общественным достоянием/Wikimedia

Что дальше?

Несмотря на свои выводы, Шайн не жалеет о десятилетиях, потраченных на расследование тайны. Он руководил масштабной экспедицией по озеру в 1987 году и буровыми работами в 1994-м. Исследователь отметил, что получил огромное удовольствие от своей работы и добавил, что с радостью принял бы любые новые доказательства существования монстра, если бы они появились.

Адриан Шайн все равно выражает надежду, что ошибается. Он подчеркнул: если бы таинственная морская змея вдруг появилась, это стало бы замечательным открытием для науки.