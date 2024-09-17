Он действительно уникален: компания Lotus показала концепт стильного спортивного автомобиля

Автомобильный производитель Lotus представил концепт Theory 1, который сигнализирует нам о направлении дизайна, в котором будут двигаться будущие продукты бренда. В частности, нас может ждать электрический спорткар, который заменит нынешний Emira.

Компания говорит, что дизайн Theory 1 вдохновлен прошлым Lotus, в частности, гоночным болидом Формулы-1 Type 72, хотя узнать в нем какие-то элементы из той машины крайне трудно. Здесь якобы также присутствуют намеки на спорткар Esprit, производство которого длилось почти три десятилетия и завершилось в 2004 году. Но и в этом случае непонятно, что компания имела в виду, ведь эти автомобили совершенно не похожи. Зато производитель показывает что-то совсем непохожее, особенно внутри.

Смотрите также Этот роскошный автомобиль предназначен для гражданских, но выглядит как военный броневик

Как выглядит новый концепт

Вероятно, под сходством с гоночными автомобилями компания имеет в виду тот факт, что Theory 1 получил центральное расположение кресла водителя. По обе стороны от него вместили еще по одному сиденью, как в легендарном McLaren F1.

Выглядят они не очень удобными: их корпус, соединен с центральной карбоновой "раковиной" автомобиля, изготовлен из какого-то твердого материала, похожего на пластик или металл, но в цвете, имитирующий камень с белыми вкраплениями (он присутствует по всему салону). Отдельные части сидений покрыты тонким слоем мягкого материала, но этого вряд ли будет достаточно для комфортного сидения.



Lotus Theory 1 внутри не выглядит комфортным автомобилем для длительной поездки / Фото Lotus

Отдельный вопрос возникает к подголовникам, которые выглядят так, как будто сделаны из металлических тросов. Вряд ли это так (скорее всего, это тканевые канаты, которые, переплетаясь, образуют сетку). Но в любом случае, это, видимо, весьма неудобно для головы, если вы собираетесь провести в этом автомобиле хотя бы час.

В секции подголовников также разместились динамики аудиосистемы. Судя по всему, это желтые углубления в боковых сегментах.



Подголовники Lotus Theory 1 / Фото Lotus

Компания также добавила двери, открывающиеся вверх и имеющие форму, похожую на ромб, согнутый пополам посередине. Нечто похожее можно увидеть у Koenigsegg, но в случае Theory 1 они открываются назад, а не вперед, как на шведских гиперкарах.



Двери Lotus Theory 1 открываются назад и вверх / Фото Lotus

Внутри оставили только минимум самого необходимого, в соответствии с философией основателя Lotus Колина Чепмена о производительности за счет облегчения.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Характеристики и технологии

Lotus не сообщил, сколько весит концепт, но сказал, что целевой вес не превышает 1600 килограммов, что впечатляет, учитывая электрическую силовую установку. Она оснащена батареей емкостью 70 киловатт-часов, системой полного привода с двумя электродвигателями и пиковой мощностью 987 лошадиных сил, что вдвое меньше, чем у гиперкара Evija. Заявленные характеристики включают время разгона от 0 до километров в час за менее чем 2,5 секунды, а также максимальную скорость 321 километр в час и запас хода 402 километра.

Другие технологии включают активную аэродинамику, камеры и датчики для системы автономного вождения, которые складываются, когда не используются, а также шины Pirelli P Zero Elect. Они специально разработаны для электромобилей и отличаются высокой эффективностью в сочетании с низким уровнем шума. Интересным элементом салона являются кнопки по требованию, которые размещены на так называемом "реактивном текстиле" и появляются только тогда, когда это необходимо.

Lotus не сообщил, пойдет ли Theory 1 в производство, хотя элементы из него, вероятно, появятся на будущих моделях бренда.

Lotus Theory 1 / Фото Lotus