Российские хакеры взломали магазин LOVESPACE и похитили данные пользователей
Российская киберагрессия продолжает масштабироваться, выбирая все более неожиданные цели среди украинского бизнеса. На этот раз под прицелом оказалась сфера товаров для взрослых, где сохранение анонимности является критически важным для клиентов, а любая утечка информации создает дополнительные риски.
Что известно об атаке на LOVESPACE?
Украинский интернет-магазин товаров для взрослых LOVESPACE стал объектом целенаправленной атаки со стороны российских хакеров. Злоумышленники сумели получить доступ к части клиентской базы, что привело к утечке номеров телефонов покупателей. Об этом инциденте компания сообщила своим пользователям через официальную рассылку, предупредив о возможных угрозах и попытках манипуляций со стороны агрессора, пишет 24 Канал.
Нашу систему атаковали российские хакеры, что повлекло частичную утечку телефонных номеров,
– прокомментировали представители магазина товаров для взрослых LOVESPACE.
Полученные данные хакеры, вероятно, планируют использовать не для простого спама, а для проведения сложных фишинговых операций. Основная цель вражеских киберпреступников – взлом Telegram-аккаунтов украинцев.
Похищенные номера телефонов становятся точкой входа: злоумышленники присылают сообщения с подозрительными ссылками или добавляют пользователей в неизвестные группы, пытаясь выманить коды доступа или установить контроль над частной перепиской.
Злоумышленники используют фишинг и могут попытаться взломать ваши Telegram-аккаунты,
– заявили в компании.
Ситуация с LOVESPACE является частью более широкой стратегии российских спецслужб и хакерских группировок, пишет dev.ua. Как показывает опыт последних лет, украинский бизнес регулярно становится мишенью для подобных нападений. Агрессор пытается похитить персональные данные не только для прямого доступа к финансовым ресурсам, но и для проведения информационно-психологических операций. В случае с интимными товарами преступники могут рассчитывать на шантаж или дискредитацию пользователей.
Компания уже приняла необходимые меры для минимизации последствий инцидента и защиты своих клиентов. Представители онлайн-площадки оперативно обратились в киберполицию, которая начала официальное расследование массированной атаки. Следователи работают над идентификацией источников нападения и блокировкой ресурсов, которые используют хакеры.
Что делать пользователям
Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют клиентам срочно пересмотреть настройки приватности в Telegram:
- В частности, необходимо запретить добавление своего аккаунта в группы и каналы посторонним лицам. Для этого в разделе "Приватность и безопасность" следует установить ограничения "Мои контакты" или "Никто" для пункта "Приглашение".
- Также критически важно игнорировать любые ссылки от незнакомых отправителей и не нажимать на кнопки в подозрительных публичных чатах.
Администрация магазина призывает всех, кто уже получил сомнительные сообщения или оказался в неизвестных чатах, присылать ссылки на эти ресурсы службе поддержки. Эта информация поможет правоохранителям быстрее блокировать фишинговые каналы и выявлять новые методы работы враждебных хакеров.