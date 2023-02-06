Опубликован рейтинг лучших IT-работодателей Украины в 2022 году
Источник:DOU
IT-издание DOU.ua опубликовало результаты исследования лучших работодателей сферы в Украине. В 2022 году около 20 тысяч респондентов оценили 842 компании.
Оценки выставлялись по пяти блокам вопросов: зарплата, условия труда, проекты, карьера и лояльность. Всего участники опроса получили 17 вопросов. По результатам ответов составили рейтинг лучших работодателей Украины.
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Результаты
Отметим, что в рейтинг попадают только компании, в штате которых насчитывается 81 и более сотрудников.
В категории компаний с более чем 1500 работниками:
- Intellias – 97 баллов из 100 возможных. В голосовании приняли участие 414 ее работников. Они отметили заработную плату, удобный и гибкий график работы, возможность работы на дому или в любом другом месте, оборудованные рабочие места, удобный офис, карьерный рост и прочее. В целом то же касается и всех других компаний, попавших в рейтинг, особенно на первые места в своей категории.
- Sigma Software.
- Genesis.
- ZONE3000.
- N-IX.
В категории компаний с 800-1500 работниками:
- AllSTARSIT – 98 баллов из 100.
- SQUAD.
- Plarium.
- Parimatch Tech.
- Dev.Pro.
В категории компаний с 200-800 работниками:
- Компьютеры – 100 баллов из 100 возможных.
- TRIONIKA.
- Creatio.
- Belkins.
- Unicsoft.
В категории компаний с 81-200 работниками:
- Solidgate – 100 баллов из 100.
- Empat.
- Lionwood.software.
- Linkup Studio.
- Xenoss.
Участники опроса могли отвечать на поставленные вопросы, ставя одну из семи оценок: "Полностью согласен", "Согласен", "В принципе согласен", "Трудно сказать/Не могу определиться", "Не совсем согласен", "Не согласен", "Совершенно не согласен".