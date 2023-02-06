Опубликован рейтинг лучших IT-работодателей Украины в 2022 году

6 февраля 2023, 14:31
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Источник:

DOU

IT-издание DOU.ua опубликовало результаты исследования лучших работодателей сферы в Украине. В 2022 году около 20 тысяч респондентов оценили 842 компании.

Оценки выставлялись по пяти блокам вопросов: зарплата, условия труда, проекты, карьера и лояльность. Всего участники опроса получили 17 вопросов. По результатам ответов составили рейтинг лучших работодателей Украины.

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Результаты

Отметим, что в рейтинг попадают только компании, в штате которых насчитывается 81 и более сотрудников.

В категории компаний с более чем 1500 работниками:

  • Intellias – 97 баллов из 100 возможных. В голосовании приняли участие 414 ее работников. Они отметили заработную плату, удобный и гибкий график работы, возможность работы на дому или в любом другом месте, оборудованные рабочие места, удобный офис, карьерный рост и прочее. В целом то же касается и всех других компаний, попавших в рейтинг, особенно на первые места в своей категории.
  • Sigma Software.
  • Genesis.
  • ZONE3000.
  • N-IX.

В категории компаний с 800-1500 работниками:

  • AllSTARSIT – 98 баллов из 100.
  • SQUAD.
  • Plarium.
  • Parimatch Tech.
  • Dev.Pro.

В категории компаний с 200-800 работниками:

  • Компьютеры – 100 баллов из 100 возможных.
  • TRIONIKA.
  • Creatio.
  • Belkins.
  • Unicsoft.

В категории компаний с 81-200 работниками:

  • Solidgate – 100 баллов из 100.
  • Empat.
  • Lionwood.software.
  • Linkup Studio.
  • Xenoss.

Участники опроса могли отвечать на поставленные вопросы, ставя одну из семи оценок: "Полностью согласен", "Согласен", "В принципе согласен", "Трудно сказать/Не могу определиться", "Не совсем согласен", "Не согласен", "Совершенно не согласен".

Автор: Олександр Гайдамашко