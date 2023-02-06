Оцінки виставлялися за п’ятьма блоками питань: зарплата, умови праці, проєкти, кар’єра та лояльність. Загалом учасники опитування отримали 17 питань. За результатами відповідей склали рейтинг найкращих роботодавців України.

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Результати

Зазначимо, що до рейтингу потрапляють тільки ті компанії, в штаті яких нараховується 81 і більше співробітників.

У категорії компаній з понад 1500 працівниками:

Intellias – 97 балів зі 100 можливих. В голосуванні взяли участь 414 її працівників. Вони відзначили заробітну плату, зручний і гнучкий графік роботи, можливість роботи з дому чи в будь-якому іншому місці, обладнані робочі місця, зручний офіс, кар'єрне зростання тощо. Загалом те ж саме стосується й усіх інших компаній, які потрапили в рейтинг, особливо на перші місця в своїй категорії.

97 балів зі 100 можливих. В голосуванні взяли участь 414 її працівників. Вони відзначили заробітну плату, зручний і гнучкий графік роботи, можливість роботи з дому чи в будь-якому іншому місці, обладнані робочі місця, зручний офіс, кар'єрне зростання тощо. Загалом те ж саме стосується й усіх інших компаній, які потрапили в рейтинг, особливо на перші місця в своїй категорії. Sigma Software.

Genesis.

ZONE3000.

N-iX.

У категорії компаній з 800-1500 працівниками:

AllSTARSIT – 98 балів зі 100.

– 98 балів зі 100. SQUAD.

Plarium.

Parimatch Tech.

Dev.Pro.

У категорії компаній з 200-800 працівниками:

Computools – 100 балів зі 100 можливих.

– 100 балів зі 100 можливих. TRIONIKA.

Creatio.

Belkins.

Unicsoft.

У категорії компаній з 81-200 працівниками:

Solidgate – 100 балів зі 100.

– 100 балів зі 100. Empat.

Lionwood.software.

Linkup Studio.

Xenoss.

Учасники опитування могли відповідати на поставлені питання, ставлячи одну з семи оцінок: "Повністю згоден", "Згоден", "В принципі згоден", "Важко сказати/Не можу визначитися", "Не зовсім згоден", "Не згоден", "Зовсім не згоден".