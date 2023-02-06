Оцінки виставлялися за п’ятьма блоками питань: зарплата, умови праці, проєкти, кар’єра та лояльність. Загалом учасники опитування отримали 17 питань. За результатами відповідей склали рейтинг найкращих роботодавців України.

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Результати

Зазначимо, що до рейтингу потрапляють тільки ті компанії, в штаті яких нараховується 81 і більше співробітників.

У категорії компаній з понад 1500 працівниками:

  • Intellias – 97 балів зі 100 можливих. В голосуванні взяли участь 414 її працівників. Вони відзначили заробітну плату, зручний і гнучкий графік роботи, можливість роботи з дому чи в будь-якому іншому місці, обладнані робочі місця, зручний офіс, кар'єрне зростання тощо. Загалом те ж саме стосується й усіх інших компаній, які потрапили в рейтинг, особливо на перші місця в своїй категорії.
  • Sigma Software.
  • Genesis.
  • ZONE3000.
  • N-iX.

У категорії компаній з 800-1500 працівниками:

  • AllSTARSIT – 98 балів зі 100.
  • SQUAD.
  • Plarium.
  • Parimatch Tech.
  • Dev.Pro.

У категорії компаній з 200-800 працівниками:

  • Computools – 100 балів зі 100 можливих.
  • TRIONIKA.
  • Creatio.
  • Belkins.
  • Unicsoft.

У категорії компаній з 81-200 працівниками:

  • Solidgate – 100 балів зі 100.
  • Empat.
  • Lionwood.software.
  • Linkup Studio.
  • Xenoss.

Учасники опитування могли відповідати на поставлені питання, ставлячи одну з семи оцінок: "Повністю згоден", "Згоден", "В принципі згоден", "Важко сказати/Не можу визначитися", "Не зовсім згоден", "Не згоден", "Зовсім не згоден".