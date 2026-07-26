Снимайте, как в кино: 7 лучших смартфонов с камерой этого лета

Современные флагманы практически стерли грань между карманным гаджетом и профессиональной фотокамерой. В июле 2026 года производители сосредоточились не на пустых цифрах, а на качестве оптики, огромных сенсорах и искусственном интеллекте, который помогает создавать шедевры одним нажатием кнопки.

Рынок предлагает невероятную гибкость: от физических объективов, которые пользователи подключают отдельно, до сверхсложных алгоритмов обработки изображений. Каждый бренд выбрал свой путь развития, чтобы удовлетворить потребности самых взыскательных мобильных фотографов.

Китайские модульные гиганты: Vivo и Xiaomi

Vivo X300 Ultra стал настоящим открытием благодаря своей модульной экосистеме. Смартфон получил основную камеру на 200 мегапикселей с 35-миллиметровым объективом и сенсором Sony LYTIA 901. Но главная особенность – набор Professional Imaging Kit. Пользователи могут добавить к телефону настоящие модули Zeiss: 200-миллиметровый объектив для 8,7-кратного оптического зума или даже 400-миллиметровый телеобъектив.



Vivo X300 Ultra / Фото Vivo

Xiaomi 17 Ultra продолжает сотрудничество с Leica. Его круглая камера скрывает 1-дюймовый сенсор с переменной диафрагмой. За скорость работы отвечает собственный чип Surge, который минимизирует задержку спуска затвора. Для поклонников классики Xiaomi предлагает комплект Photography Kit с физической кнопкой спуска и рычагом зума.

Мастера зума и цвета: Oppo и Samsung

Oppo Find X9 Ultra делает ставку на Hasselblad. Шестилинзовая система включает основной сенсор на 200 мегапикселей и телеобъектив, сохраняющий качество даже при 20-кратном увеличении. Технология LUMO позволяет в четыре раза увеличить количество пикселей в промежуточных диапазонах зума, что обеспечивает невероятную детализацию.



Oppo Find X9 Ultra / Фото Oppo

Samsung Galaxy S26 Ultra пошел по другому пути, сосредоточившись на съемке в темноте. Инженеры расширили диафрагму основной камеры до f/1,4, что позволяет поглощать гораздо больше света без помощи программного освещения. Несмотря на высокое разрешение, Samsung внедрил стандарт Advanced Professional Video (APV) для эффективного сжатия качественных видеороликов, чтобы они не занимали всю память устройства.

Западный подход: Apple и Google

Google Pixel 10 Pro XL остается лидером в сфере вычислительной фотографии. Благодаря процессору Tensor G5 смартфон получил функцию Camera Coach. Искусственный интеллект в режиме реального времени подсказывает, как лучше выставить свет или выбрать ракурс. Также устройство поддерживает 8K-видео благодаря облачной обработке Video Boost и впечатляющий 100-кратный цифровой зум.



Google Pixel 10 Pro XL / Фото Tech Advisor

iPhone 17 Pro обновили с помощью чипа A19 Pro и трех камер по 48 мегапикселей каждая. Новый объектив с фокусным расстоянием 200 миллиметров позволяет лучше кадрировать объекты, а обновленный Photonic Engine вывел обработку теней на новый уровень. Также разработчики изменили фронтальную камеру, установив 18-мегапиксельный сенсор для более широкого угла обзора.