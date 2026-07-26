Ринок пропонує неймовірну гнучкість: від фізичних об'єктивів, які користувачі приєднують окремо, до надскладних алгоритмів обробки зображень. Кожен бренд обрав свій шлях розвитку, щоб задовольнити потреби найвибагливіших мобільних фотографів.

Китайські модульні монстри: Vivo та Xiaomi

Vivo X300 Ultra став справжнім відкриттям завдяки своїй модульній екосистемі. Смартфон отримав основну камеру на 200 мегапікселів із 35-міліметровим об'єктивом і сенсором Sony LYTIA 901. Але головна особливість – набір Professional Imaging Kit. Користувачі можуть додати до телефона справжні модулі Zeiss: 200-міліметровий об'єктив для 8,7-кратного оптичного зуму або навіть 400-міліметровий телеоб'єктив.



Vivo X300 Ultra / Фото Vivo

Xiaomi 17 Ultra продовжує співпрацю з Leica. Його кругла камера ховає 1-дюймовий сенсор зі змінною діафрагмою. За швидкість роботи відповідає власний чип Surge, який мінімізує затримку затвора. Для фанатів класики Xiaomi пропонує комплект Photography Kit із фізичною кнопкою спуску та важелем зуму.

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Майстри зуму та кольору: Oppo та Samsung

Oppo Find X9 Ultra робить ставку на Hasselblad. Шестилінзова система включає основний сенсор на 200 мегапікселів та телеоб'єктив, що зберігає якість навіть при 20-кратному збільшенні. Технологія LUMO дозволяє вчетверо збільшити кількість пікселів на проміжних діапазонах зуму, що забезпечує неймовірну деталізацію.



Oppo Find X9 Ultra / Фото Oppo

Samsung Galaxy S26 Ultra пішов іншим шляхом, зосередившись на зйомці в темряві. Інженери розширили діафрагму основної камери до f/1,4, що дозволяє поглинати набагато більше світла без допомоги програмного освітлення. Попри високу роздільну здатність, Samsung впровадив стандарт Advanced Professional Video (APV) для ефективного стиснення якісних роликів, щоб вони не займали всю пам'ять пристрою.

Західний підхід: Apple та Google

Google Pixel 10 Pro XL залишається лідером у сфері обчислювальної фотографії. Завдяки процесору Tensor G5 смартфон отримав функцію Camera Coach. Штучний інтелект у реальному часі підказує, як краще виставити світло або обрати ракурс. Також пристрій підтримує 8K-відео через хмарну обробку Video Boost та вражаючий 100-кратний цифровий зум.



Google Pixel 10 Pro XL / Фото Tech Advisor

iPhone 17 Pro оновили за допомогою чипа A19 Pro та трьох камер по 48 мегапікселів кожна. Новий об'єктив на 200 міліметрів дозволяє краще кадрувати об'єкти, а оновлений Photonic Engine вивів обробку тіней на новий рівень. Також розробники змінили фронтальну камеру, встановивши 18-мегапіксельний сенсор для ширшого кута огляду.