Как выбрать лучший браузер для вашего Mac – рассматриваем все варианты

Веб-браузер может быть программой на Mac, которую вы используете чаще всего, поэтому имеет смысл выбрать лучший вариант для ваших потребностей. Для этого следует сравнить, что нам предлагают различные браузеры, которые работают на Mac.

Протестировав самые популярные браузеры для Mac, 24 Канал предлагает вам ознакомиться со всеми преимуществами и недостатками браузеров, чтобы сделать взвешенный выбор.

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Safari – родной и энергоэффективный

Safari поставляется с каждым Mac, поэтому по умолчанию он является лидером. Существует много веских причин использовать Safari, в частности, его функции конфиденциальности, которые помогают предотвратить отслеживанию сайтами вашего поведения. Кроме того, Safari специально разработан для Mac, а значит он энергоэффективный и обладает всеми преимуществами оригинальных продуктов Apple.

Вам точно придется по вкусу тесная интеграция с графическим интерфейсом macOS и высокоэффективное использование энергии, поскольку программа использует все возможности API от Apple.

Недаром среди других браузеров, которые тестировались на Mac, именно Safari занимает первое место по производительности. Если вы активно пользуетесь веб-приложениями, его удобство и универсальность может иметь решающее значение для вашей повседневной работы.

Chrome – расширенные возможности

Chrome от Google, безусловно, является самым популярным браузером на рынке. В марте 2024 года его доля на мировом рынке составляла 65%.

Такая популярность также способствует развитию богатой экосистемы расширений. Вы можете установить любое из них, чтобы добавить функции к браузеру по умолчанию – от улучшения чтения до ускорения навигации.

Браузер предлагает библиотеку расширений (иногда их называют "дополнениями"), но их размеры существенно отличаются. В то время как Edge предлагает около 11 191 расширений (согласно каталогу Microsoft), а Firefox – 38 000 (согласно каталогу Firefox), Chrome может похвастаться огромной библиотекой из 130 445 расширений.

Размер – это еще не все, но вы с большей вероятностью найдете нишевые функции, расширяя Chrome, чем любой другой браузер. Chrome также популярен среди веб-разработчиков благодаря мощным инструментам для разработчиков, которые позволяют проектировать и отлаживать прямо в браузере.

Edge – универсальный браузер для любых задач

Браузер Microsoft может показаться не лучшим выбором для пользователей Mac, но Edge имеет множество замечательных функций для всех, кто пользуется Интернетом – от офисных работников до геймеров.

Браузер работает с файлами Office и PDF нативно. Если вы регулярно работаете как с Windows, так и с macOS, или вам нужно сотрудничать с другими пользователями, Edge сделает вашу работу более удобной. Он также достаточно быстрый и достаточно легкий, хотя и не является лидером ни в одном из этих показателей.

Edge направляет вас к поисковой системе Microsoft, Bing (хотя ее можно заменить на любую другую), и вас могут беспокоить некоторые из его функций телеметрии, хотя многие из них вы можете отключить. В общем, Edge – это неплохой выбор, но, вероятно, его стоит использовать только в том случае, если вам нужно оставаться в экосистеме Microsoft.

Firefox – безопасная среда для работы

Некогда отважный соперник с открытым исходным кодом, Firefox упал очень низко. Браузер доблестно боролся с Internet Explorer от Microsoft, когда был запущен в 2004 году; он помог создать более совместимый и открытый Интернет.

Сегодня этот браузер гораздо менее популярен, но все еще предлагает уникальный опыт с широкими возможностями для настройки. Сразу из коробки его домашняя страница – это страница поиска Google, с вашими любимыми сайтами, последними страницами и лентами новостей.

На практике это не является большой проблемой – вы можете судить об этом только по собственному опыту использования – но альтернативные браузеры начинают с более многообещающей базовой линии.

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Opera – много функций, которые вам вряд ли нужны

Можно с уверенностью сказать, что вы вряд ли перейдете на Opera, если вы не являетесь ее фанатом. Жаль, ведь он может многое предложить: встроенную блокировку рекламы, мощное управление вкладками и даже интеграцию с искусственным интеллектом.

Opera всегда была нишевым браузером, и ее интерфейс выглядит явно неуместно на macOS. Интерфейс по умолчанию заходит так далеко, что отображает знакомые иконки окон светофора, но вертикально!