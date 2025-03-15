В небе над Украиной взошла красная Луна: что происходит со светилом

В ночь на 15 марта в небе над Украиной можно увидеть ярко-красную Луну. Светило окрасилось в такой цвет из-за полного лунного затмения. Сейчас происходит уникальное космическое событие – мы видим свет Солнца, отраженный на нас Луной.

Невероятные фото полного лунного затмения публикуют пользователи социальных сетей. Об этом пишет 24 Канал.

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"Кровавая луна" над Украиной

В населенных пунктах, где небо сейчас ясное, можно невооруженным глазом увидеть яркую Луну. Земля полностью закрывает Луну от солнечного света.

Фотографии этого красивого явления смогли зафиксировать оптические приборы в разных уголках мира. Потрясающее лунное затмение на фоне поля звезд в США сделал Джон Краус. В Штате Огайо хорошее фото сделал Гэб Василко. Также "кровавую Луну" над Соединенными Штатами знал Эрик Саммонс. А Эндрю МакКарти провел съемку Луны в режиме HDR.

Красная Луна в небе над США / Фото из социальных сетей

Большая Луна янтарного цвета взошла, в частности, над Киевом. Видели ее и в Запорожье и других украинских городах.

Уникальная "Кровавая Луна", которую наблюдают украинцы / Фото из социальных сетей

Интересно, что многие люди связывают "Кровавую Луну" с мистикой, но на самом деле ничего фантастического в этом нет, кроме вида.

Луна сейчас находится низко над горизонтом и воздух рассеивает голубую часть спектра, но пропускает более длинноволновую - красную и оранжевую. Поэтому свет кажется красным.