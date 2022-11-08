Затемнение и Кровавая Луна 8 ноября: как увидеть редкое явление

Сегодня, 8 ноября, жители разных регионов планеты смогут наблюдать за восхождением так называемой Кровавой Луны и одновременно за ее затмением. Это второе полное лунное затмение за год, что происходит очень редко.

Ноябрьское полнолуние, которое в США также известно как Бобровое (примерно в это время в свои домики прячутся бобры), взойдет во вторник, 8 ноября. Хотя пик полнолуния приходится на 6 утра по восточному времени (10 утра по Гринвичу) во вторник утром, Луна будет выглядеть полной и яркой около трех дней – с утра 7 ноября до утра 10 ноября, сообщает NASA.

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Что известно о затмении Луны 8 ноября

Земная тень полностью скроет поверхность Луны, сделав ее красной примерно на 85 минут.

Лунные затмения смогут увидеть не все. Среди регионов, где оно будет заметно следующие:

Северная и Восточная Европа,

Азия,

Австралия,

Северная Америка,

Южная Америка,

Тихий океан,

Атлантика,

Индийский океан,

Арктика,

Антарктида.

Следующее полное лунное затмение ожидается не ранее 14 марта 2025 года. Предыдущее фиксировали 28 октября 2004 года.

А что в Украине

К сожалению, в Украине наблюдать за затемнением не удастся даже с помощью специальной техники из-за неудачного угла обзора. Редкое событие, судя по карте, будет заметно очень слабо только в самых восточных точках страны, временно оккупированных Россией.



На этом фото видны зоны, где можно будет наблюдать затмение Луны 8 ноября / Фото timeanddate

Однако для всех желающих timeanddate ведет прямую трансляцию на своем YouTube-канале. Пик затемнения придется на 13:02 по Киеву.

Смотрите затмение Луны в прямом эфире: видео