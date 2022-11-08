Затемнение и Кровавая Луна 8 ноября: как увидеть редкое явление

8 ноября 2022 , 11:41
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Источник:

Live Science

Сегодня, 8 ноября, жители разных регионов планеты смогут наблюдать за восхождением так называемой Кровавой Луны и одновременно за ее затмением. Это второе полное лунное затмение за год, что происходит очень редко.

Ноябрьское полнолуние, которое в США также известно как Бобровое (примерно в это время в свои домики прячутся бобры), взойдет во вторник, 8 ноября. Хотя пик полнолуния приходится на 6 утра по восточному времени (10 утра по Гринвичу) во вторник утром, Луна будет выглядеть полной и яркой около трех дней – с утра 7 ноября до утра 10 ноября, сообщает NASA.

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Что известно о затмении Луны 8 ноября

Земная тень полностью скроет поверхность Луны, сделав ее красной примерно на 85 минут.

Лунные затмения смогут увидеть не все. Среди регионов, где оно будет заметно следующие:

  • Северная и Восточная Европа,
  • Азия,
  • Австралия,
  • Северная Америка,
  • Южная Америка,
  • Тихий океан,
  • Атлантика,
  • Индийский океан,
  • Арктика,
  • Антарктида.

Следующее полное лунное затмение ожидается не ранее 14 марта 2025 года. Предыдущее фиксировали 28 октября 2004 года.

А что в Украине

К сожалению, в Украине наблюдать за затемнением не удастся даже с помощью специальной техники из-за неудачного угла обзора. Редкое событие, судя по карте, будет заметно очень слабо только в самых восточных точках страны, временно оккупированных Россией.


На этом фото видны зоны, где можно будет наблюдать затмение Луны 8 ноября / Фото timeanddate

Однако для всех желающих timeanddate ведет прямую трансляцию на своем YouTube-канале. Пик затемнения придется на 13:02 по Киеву.

Смотрите затмение Луны в прямом эфире: видео

 

Автор: Олександр Гайдамашко