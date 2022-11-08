Затемнение и Кровавая Луна 8 ноября: как увидеть редкое явление
Источник:Live Science
Сегодня, 8 ноября, жители разных регионов планеты смогут наблюдать за восхождением так называемой Кровавой Луны и одновременно за ее затмением. Это второе полное лунное затмение за год, что происходит очень редко.
Ноябрьское полнолуние, которое в США также известно как Бобровое (примерно в это время в свои домики прячутся бобры), взойдет во вторник, 8 ноября. Хотя пик полнолуния приходится на 6 утра по восточному времени (10 утра по Гринвичу) во вторник утром, Луна будет выглядеть полной и яркой около трех дней – с утра 7 ноября до утра 10 ноября, сообщает NASA.
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Что известно о затмении Луны 8 ноября
Земная тень полностью скроет поверхность Луны, сделав ее красной примерно на 85 минут.
Лунные затмения смогут увидеть не все. Среди регионов, где оно будет заметно следующие:
- Северная и Восточная Европа,
- Азия,
- Австралия,
- Северная Америка,
- Южная Америка,
- Тихий океан,
- Атлантика,
- Индийский океан,
- Арктика,
- Антарктида.
Следующее полное лунное затмение ожидается не ранее 14 марта 2025 года. Предыдущее фиксировали 28 октября 2004 года.
А что в Украине
К сожалению, в Украине наблюдать за затемнением не удастся даже с помощью специальной техники из-за неудачного угла обзора. Редкое событие, судя по карте, будет заметно очень слабо только в самых восточных точках страны, временно оккупированных Россией.
На этом фото видны зоны, где можно будет наблюдать затмение Луны 8 ноября / Фото timeanddate
Однако для всех желающих timeanddate ведет прямую трансляцию на своем YouTube-канале. Пик затемнения придется на 13:02 по Киеву.
Смотрите затмение Луны в прямом эфире: видео