Листопадовий повний місяць, який у США також відомий як Бобровим (приблизно в цей час до своїх будиночків ховаються бобри), зійде у вівторок, 8 листопада. Хоча пік повного місяця припадає на 6 ранку за східним часом (10 ранку за Гринвічем) у вівторок вранці, Місяць буде виглядати повним і яскравим близько трьох днів – з ранку 7 листопада до ранку 10 листопада, повідомляє NASA.

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Що відомо про затемнення Місяця 8 листопада

Земна тінь повністю приховає поверхню Місяця, зробивши її червоною, приблизно на 85 хвилин.

Місячне затемнення зможуть побачити не всі. Серед регіонів, де воно буде помітним є такі:

Північна та Східна Європа,

Азія,

Австралія,

Північна Америка,

Південна Америка,

Тихий океан,

Атлантика,

Індійський океан,

Арктика,

Антарктида.

Наступне повне місячне затемнення очікують не раніше 14 березня 2025 року. Попереднє фіксували 28 жовтня 2004 року.

А що в Україні

На жаль, в Україні спостерігати за затемненням не вдасться навіть за допомогою спеціальної техніки через невдалий кут огляду. Рідкісна подія, судячи з карти, буде помітна дуже слабко лише у найсхідніших точках країни, які наразі тимчасово окуповані Росією.



На цьому фото видно зони, де можна буде спостерігати затемнення Місяця 8 листопада / Фото timeanddate

Однак для всіх охочих timeanddate веде пряму трансляцію на своєму YouTube-каналі. Пік затемнення припаде на 13:02 за Києвом.

Дивіться затемнення Місяця в прямому ефірі: відео