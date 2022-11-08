Листопадовий повний місяць, який у США також відомий як Бобровим (приблизно в цей час до своїх будиночків ховаються бобри), зійде у вівторок, 8 листопада. Хоча пік повного місяця припадає на 6 ранку за східним часом (10 ранку за Гринвічем) у вівторок вранці, Місяць буде виглядати повним і яскравим близько трьох днів – з ранку 7 листопада до ранку 10 листопада, повідомляє NASA.
Цікаво Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані
Що відомо про затемнення Місяця 8 листопада
Земна тінь повністю приховає поверхню Місяця, зробивши її червоною, приблизно на 85 хвилин.
Місячне затемнення зможуть побачити не всі. Серед регіонів, де воно буде помітним є такі:
- Північна та Східна Європа,
- Азія,
- Австралія,
- Північна Америка,
- Південна Америка,
- Тихий океан,
- Атлантика,
- Індійський океан,
- Арктика,
- Антарктида.
Наступне повне місячне затемнення очікують не раніше 14 березня 2025 року. Попереднє фіксували 28 жовтня 2004 року.
А що в Україні
На жаль, в Україні спостерігати за затемненням не вдасться навіть за допомогою спеціальної техніки через невдалий кут огляду. Рідкісна подія, судячи з карти, буде помітна дуже слабко лише у найсхідніших точках країни, які наразі тимчасово окуповані Росією.
На цьому фото видно зони, де можна буде спостерігати затемнення Місяця 8 листопада / Фото timeanddate
Однак для всіх охочих timeanddate веде пряму трансляцію на своєму YouTube-каналі. Пік затемнення припаде на 13:02 за Києвом.
Дивіться затемнення Місяця в прямому ефірі: відео