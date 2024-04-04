Вот как будут выглядеть лунные роверы для программы Artemis - NASA выбрало три компании разработчиков

NASA выбрало компании Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab для разработки луноходов, которые будут исследовать Луну в рамках проекта Artemis. Эти компании готовы принять участие в создании луноходов (LTV), которые облегчат астронавтам исследования южного полярного региона Луны.

Этот регион особенно интересен для ученых из-за потенциального наличия замерзшей воды, что делает его стратегически важным местом для будущих миссий.

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Что будут делать компании

Задачей отобранных компаний является разработка аппаратов, способных вместить двух астронавтов в скафандрах, которые смогут передвигаться в экстремальных условиях лунной поверхности.

Кроме того, эти аппараты будут оснащены робототехникой и возможностями дистанционного управления, что поможет NASA проводить испытания и исследовательскую деятельность даже при отсутствии астронавтов на месте.

Концепты лунных роверов / Фото Lunar Outpost, Intuitive Machines, Venturi Astrolab

Следующий этап для выбранных компаний – выполнение технико-экономического обоснования, предусматривающий годовое специальное исследование, направлено на разработку системы, которая будет отвечать требованиям NASA. Это исследование будет проходить через фазу предварительного проектирования зрелости проекта.

Впоследствии NASA запросит предложения по демонстрационной миссии, во время которой разработанный луноход будет доставлен на поверхность Луны для проверки производительности и безопасности перед запуском миссии "Артемида V".

Официальный трейлер проекта: смотрите видео

Джейкоб Бличер, главный ученый по исследованиям в Управлении миссий по разработке исследовательских систем в штаб-квартире NASA, отметил важность проекта Lunar Terrain Vehicle (LTV) для расширения исследовательских возможностей и содействия научным открытиям.

Он также акцентировал на роли транспортного средства в доступе к отдаленным местам, тем самым расширяя возможности для исследования и открытия новых знаний.

Intuitive Machines, одна из избранных компаний, недавно стала первой частной аэрокосмической компанией, которая успешно посадила космический аппарат на Луну.

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Программа Artemis имеет целью обеспечить постоянное присутствие вблизи Луны как предпосылку для будущих полетов человека на Марс. Несмотря на то, что график миссий Artemis был скорректирован, и запуск Artemis-III запланирован на сентябрь 2026 года, программа остается актуальной.