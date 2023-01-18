Анонсирован компьютер Mac mini на мощном чипе M2 Pro от Apple

17 января Apple публиковала краткую презентацию двух новых продуктов: компактного компьютера Mac mini и мощного ноутбука MacBook Pro на процессорах M2 Pro и M2 Max. Рассказываем о первом.

Mac mini будет поставляться в двух комплектациях: с базовым чипом М2 и более мощным 12-ядерным M2 Pro. Версии на M2 Max не будет.

Интересно Apple представила новые MacBook Pro на процессорах M2 Pro и M2 Max

Характеристики Mac mini

Apple обещает, что благодаря чипу M2 новинка выполняет графические задания на 50% быстрее Mac mini на M1.

Компактный компьютер не изменился в дизайне – снаружи он остался абсолютно идентичным модели 2020 года.

Компания заявила 32 гигабайта объединенной оперативной памяти и SSD на 8 терабайтов в топовой конфигурации.

памяти и в топовой конфигурации. На корпусе сохранились все привычные порты – 2хUSB-A, HDMI, Gigabit Ethernet (опционально 10 гигабит), 3,5-миллиметровый разъем для наушников и 2хUSB-C Thunderbolt 4 (у модели с M2 Pro целых 4 порта).

Среди других особенностей – поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.



Обновленный Mac mini от Apple / Фото Apple

Интересно, что новинка стала на 100 долларов дешевле по сравнению с предыдущей моделью. Базовая версия Mac mini (M2+8/256 гигабайтов) обойдется в 599 долларов.

Мировые продажи стартуют 24 января.