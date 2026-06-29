Apple готовит крупное обновление Mac Studio, но ждать придется дольше

Apple продолжает работать над новыми поколениями Mac Studio, однако значительных изменений в линейке придется ждать дольше, чем ожидалось. В то же время компания уже готовит промежуточное обновление, хотя и не без трудностей.

У Apple в планахсразу два обновления Mac Studio. Первое ожидается уже в 2026 году и принесет компьютеру процессор M5 Ultra, тогда как следующее масштабное поколение с чипом M7 Ultra дебютирует только в 2028 году. Об этом пишет Macrumors.

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Каким будет будущее Mac Studio?

Такая стратегия означает необычный для Apple шаг – компания, похоже, полностью пропустит поколение M6 Ultra. Ранее Марк Гурман сообщал, что Apple решила отменить выпуск топовых процессоров M6 Pro и M6 Max. Вместо этого в этом году компания планирует представить только базовый чип M6, а следующие производительные процессоры серий Pro и Max перенести уже в поколение M7.

Если эта информация подтвердится, M6 станет первым поколением фирменных процессоров Apple Silicon, которое не получит модификаций Pro и Max. Соответственно, Mac Studio после версии с M5 Ultra сразу перейдет к модели на базе M7 Ultra.

Почему Apple меняет свою стратегию?

По информации Bloomberg, процессоры поколения M7 будут значительно сильнее ориентированы на локальную работу с искусственным интеллектом, а также на ресурсоемкие графические нагрузки. Именно поэтому компания, вероятно, решила не выпускать отдельные производительные модели семейства M6, а сосредоточить ресурсы на более масштабном обновлении архитектуры.

Для пользователей Mac Studio это означает двухлетнюю паузу между поколениями флагманских моделей, однако Apple рассчитывает компенсировать ее существенным приростом производительности.

По словам Марка Гурмана, модель Mac Studio с M7 Ultra не только получит новый процессор, но и будет оснащена обновленной внутренней конструкцией.

Одним из главных изменений станет усовершенствованная система охлаждения. Apple работает над новым радиатором, который должен более эффективно отводить тепло и улучшить тепловые характеристики компьютера при высокой нагрузке.

В то же время масштабного редизайна ближайшей модели с M5 Ultra не ожидается. Основные изменения коснутся именно внутренней архитектуры устройства, которую компания готовит для поколения 2028 года.

Почему Apple перенесла обновление?

По информации Bloomberg, релиз Mac Studio с M5 Ultra изначально планировалось провести раньше, в 2026 году. Однако компания была вынуждена перенести запуск из-за проблем с поставками микросхем памяти и резкого роста их стоимости.

Ранее сообщалось, что Apple тестирует конфигурации Mac Studio с объединенной памятью объемом до 768 гигабайт. Однако дефицит памяти может помешать компании выпустить такую версию в момент начала продаж.

Пока также неизвестно, успеет ли Apple представить Mac Studio с M5 Ultra в октябре. На это могут повлиять и текущие сроки поставок Mac Studio с M3 Ultra, которые уже растянулись до октября.

Таким образом, ближайшее обновление Mac Studio будет скорее эволюционным, тогда как по-настоящему масштабные изменения компания, похоже, приберегла для поколения с процессором M7 Ultra.