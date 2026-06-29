Apple має одразу два оновлення Mac Studio у своїх планах. Перше очікується вже у 2026 році та принесе комп'ютеру процесор M5 Ultra, тоді як наступне масштабне покоління з чипом M7 Ultra дебютує лише у 2028 році. Про це пише Macrumors.

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Яким буде майбутнє Mac Studio?

Така стратегія означає незвичний для Apple крок – компанія, схоже, повністю пропустить покоління M6 Ultra. Раніше Марк Гурман повідомляв, що Apple вирішила скасувати випуск старших процесорів M6 Pro і M6 Max. Натомість цього року компанія планує представити лише базовий чип M6, а наступні продуктивні процесори серій Pro і Max перенести вже до покоління M7.

Якщо ця інформація підтвердиться, M6 стане першим поколінням фірмових процесорів Apple Silicon, яке не отримає модифікацій Pro і Max. Відповідно, Mac Studio після версії з M5 Ultra одразу перейде до моделі на базі M7 Ultra.

Чому Apple змінює свою стратегію?

За інформацією Bloomberg, процесори покоління M7 будуть значно сильніше орієнтовані на локальну роботу зі штучним інтелектом, а також на ресурсоємні графічні навантаження. Саме тому компанія, ймовірно, вирішила не випускати окремі продуктивні моделі сімейства M6, а зосередити ресурси на більш масштабному оновленні архітектури.

Для користувачів Mac Studio це означає дворічну паузу між поколіннями флагманських моделей, однак Apple розраховує компенсувати її суттєвим приростом продуктивності.

За словами Марка Гурмана, модель Mac Studio з M7 Ultra не лише отримає новий процесор, а й буде оснащена оновленою внутрішньою конструкцією.

Однією з головних змін стане вдосконалена система охолодження. Apple працює над новим радіатором, який має ефективніше відводити тепло та покращити теплові характеристики комп'ютера під високим навантаженням.

Водночас масштабного редизайну вже найближчої моделі з M5 Ultra не очікується. Основні зміни торкнуться саме внутрішньої архітектури пристрою, яку компанія готує для покоління 2028 року.

Чому Apple перенесла оновлення?

За інформацією Bloomberg, реліз Mac Studio з M5 Ultra спочатку планували провести раніше у 2026 році. Однак компанія була змушена перенести запуск через проблеми з постачанням мікросхем пам'яті та різке зростання їхньої вартості.

Раніше повідомлялося, що Apple тестує конфігурації Mac Studio з об'єднаною пам'яттю обсягом до 768 гігабайтів. Проте дефіцит пам'яті може завадити компанії випустити таку версію на старті продажів.

Поки що також невідомо, чи встигне Apple представити Mac Studio з M5 Ultra у жовтні. На це можуть вплинути й поточні терміни постачання Mac Studio з M3 Ultra, які вже розтягнулися до жовтня.

Таким чином, найближче оновлення Mac Studio буде радше еволюційним, тоді як справді масштабні зміни компанія, схоже, приберегла для покоління з процесором M7 Ultra.