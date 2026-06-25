Эксперт сравнил MacBook Neo с его прямым конкурентом: кто победил в этом соревновании

Рынок доступных ноутбуков переживает настоящий ренессанс. В сети сравнили популярный MacBook Neo и амбициозную новинку Acer Swift Air 14, чтобы выяснить, какой из них предлагает оптимальное соотношение цены, производительности и автономности.

Анонс Acer Swift Air 14 на выставке Computex стал настоящим глотком свежего воздуха для рынка доступных ПК. Этот ноутбук – прямой ответ на MacBook Neo от Apple. Последний настолько сильно всколыхнул сегмент бюджетных ноутбуков, что производителям Windows-машин пришлось реагировать мгновенно. Эксперты портала ZDNET сравнили оба устройства и выяснили, какое из них заслуживает вашего внимания.

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Кто дольше работает без розетки?

Acer Swift Air 14 получил значительно более емкий аккумулятор на 70 Вт·ч против 36,5 Вт·ч у MacBook Neo. Благодаря процессору Intel Core 7 серии "Wildcat Lake", созданному специально для тонких ноутбуков-марафонцев, Acer выдерживает до 19 часов воспроизведения видео. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку – от 0 до 50% всего за 30 минут. Хотя батарея MacBook Neo на бумаге является более энергоэффективной, физически больший объём аккумулятора Acer обеспечивает пользователям 1 – 2 полных рабочих дня без подзарядки.

Дисплей: яркость против плавности

Экран MacBook Neo выглядит непревзойденно для своей ценовой категории. Это 13-дюймовая панель с разрешением 2408 на 1506 пикселей и яркостью 500 нит. Она использует фирменную технологию Apple Liquid Retina.

Liquid Retina – это маркетинговое название IPS-дисплеев от Apple с повышенной плотностью пикселей. Благодаря этому человеческий глаз не замечает отдельных точек на экране, а изображение выглядит максимально четким и насыщенным.

С другой стороны, Acer Swift Air 14 предлагает более крупную 14-дюймовую диагональ с разрешением 1920 на 1200 пикселей и яркостью 350 нит. Его главное преимущество – частота обновления 120 Гц (против базовых 60 Гц у Mac), что делает прокрутку страниц и анимацию интерфейса значительно более плавными.

Камера и разъёмы: где компромиссы?

В вопросах видеосвязи MacBook Neo уверенно побеждает. Его 1080p FaceTime HD-камера обеспечивает превосходное качество изображения в Zoom, Teams или Google Meet, превосходя FHD-камеру Acer как по качеству, так и по уровню интеграции со смартфоном.

Однако когда дело доходит до портов, Swift Air 14 не оставляет конкуренту шансов. Он оснащён двумя портами USB-C Thunderbolt 4, одним классическим USB-A и 3,5-мм аудиоразъёмом.

Thunderbolt 4 – это универсальный высокоскоростной порт, который позволяет быстро передавать данные (до 40 Гбит/с), подключать несколько внешних мониторов с высоким разрешением или заряжать устройство через один кабель.

В свою очередь, MacBook Neo имеет довольно скромный набор: всего один порт USB 3 и один USB 2.

Цена и вердикт

Главный козырь MacBook Neo – это его цена. За $599 (или $499 для студентов и преподавателей) это лучшее предложение на рынке по соотношению цена/качество. Несмотря на некоторые компромиссы, такие как отсутствие подсветки клавиатуры и ограниченное количество портов, он компенсирует это экосистемой Apple, превосходным трекпадом и стабильной производительностью. Стоит помнить, что 8 ГБ оперативной памяти на Mac работают эффективнее, чем аналогичный объем на Windows-ПК.

Acer Swift Air 14 стоит от $699. Он предлагает возможность расширения памяти (до 1 ТБ, что вдвое больше, чем у базового Mac), яркие цвета корпуса и лучший набор портов. Это мощный конкурент, но для прямой борьбы с Neo ему не помешало бы небольшое снижение стартовой цены.

Появление таких устройств свидетельствует о тектонических сдвигах на рынке. Производители наконец-то поняли, что пользователи больше не готовы мириться с низкокачественными экранами и слабыми батареями в среднем ценовом сегменте. Агрессивная ценовая политика Apple заставляет Windows-бренды создавать качественные, сбалансированные и доступные ультрабуки.

Журналист Кайл Кучарски, проводивший анализ, остановил свой выбор на MacBook Neo, поскольку "его производительность, удобство использования и дисплей просто великолепны за такую цену".