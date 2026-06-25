Анонс Acer Swift Air 14 на виставці Computex став справжнім ковтком свіжого повітря для ринку доступних ПК. Цей ноутбук – пряма відповідь на MacBook Neo від Apple. Останній настільки сильно сколихнув сегмент бюджетних лептопів, що виробникам Windows-машин довелося реагувати миттєво. Експерти порталу ZDNET порівняли обидва пристрої та з'ясували, який з них вартий вашої уваги.

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Хто довше працює без розетки?

Acer Swift Air 14 отримав значно більший акумулятор на 70 Вт·год проти 36,5 Вт·год у MacBook Neo. Завдяки процесору Intel Core 7 серії "Wildcat Lake", створеному спеціально для тонких ноутбуків-марафонців, Acer витримує до 19 годин відтворення відео. Крім того, він підтримує швидку зарядку – від 0 до 50% всього за 30 хвилин. Хоча батарея MacBook Neo на папері є більш енергоефективною, фізично більший об'єм акумулятора Acer забезпечує користувачам 1 – 2 повні робочі дні без підзарядки.

Дисплей: яскравість проти плавності

Екран MacBook Neo виглядає неперевершено для своєї цінової категорії. Це 13-дюймова панель з роздільною здатністю 2408 на 1506 пікселів та яскравістю 500 ніт. Вона використовує фірмову технологію Apple Liquid Retina.

Liquid Retina – це маркетингова назва IPS-дисплеїв від Apple з підвищеною щільністю пікселів. Завдяки цьому людське око не помічає окремих точок на екрані, а зображення виглядає максимально чітким та насиченим.

З іншого боку, Acer Swift Air 14 пропонує більшу 14-дюймову діагональ з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів та яскравістю 350 ніт. Його головна перевага – частота оновлення 120 Гц (проти базових 60 Гц у Mac), що робить прокручування сторінок та анімації інтерфейсу значно плавнішими.

Камера та роз'єми: де компроміси?

У питаннях відеозв'язку MacBook Neo впевнено перемагає. Його 1080p FaceTime HD камера забезпечує чудову якість зображення у Zoom, Teams чи Google Meet, перевершуючи FHD-камеру Acer як за якістю, так і за рівнем інтеграції зі смартфоном.

Проте, коли справа доходить до портів, Swift Air 14 не залишає конкуренту шансів. Він оснащений двома портами USB-C Thunderbolt 4, одним класичним USB-A та 3,5-мм аудіороз'ємом.

Thunderbolt 4 – це універсальний високошвидкісний порт, який дозволяє швидко передавати дані (до 40 Гбіт/с), підключати кілька зовнішніх моніторів високої роздільної здатності або заряджати пристрій через один кабель.

Натомість MacBook Neo має досить скромний набір: лише один порт USB 3 та один USB 2.

Ціна та вердикт

Головний козир MacBook Neo – це його ціна. За $599 (або $499 для студентів та освітян) це найкраща пропозиція на ринку за співвідношенням ціна/якість. Попри певні компроміси, такі як відсутність підсвічування клавіатури та обмежена кількість портів, він компенсує це екосистемою Apple, чудовим трекпадом та стабільною продуктивністю. Варто пам'ятати, що 8 ГБ оперативної пам'яті на Mac працюють ефективніше, ніж аналогічний об'єм на Windows-ПК.

Acer Swift Air 14 стартує від $699. Він пропонує можливість оновлення пам'яті (до 1 ТБ, що вдвічі більше за базовий Mac), яскраві кольори корпусу та кращий набір портів. Це потужний конкурент, але для прямої боротьби з Neo йому не завадило б невелике зниження стартової ціни.

Поява таких пристроїв свідчить про тектонічні зрушення на ринку. Виробники нарешті зрозуміли, що користувачі більше не готові миритися з низькоякісними екранами та слабкими батареями у середньому ціновому сегменті. Агресивна цінова політика Apple змушує Windows-бренди створювати якісні, збалансовані та доступні ультрабуки.

Журналіст Кайл Кучарскі, який проводив аналіз, запинив свій вибір на MacBook Neo, оскільки "його продуктивність, зручність користування та дисплей просто чудові за таку ціну".