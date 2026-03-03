Apple представила новые MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max.

Apple представила новую генерацию MacBook Pro, которые базируются на чипах M5 Pro и M5 Max. Эти процессоры используют уникальную технологию объединения кристаллов, что открывает новые возможности для профессиональной работы. Обновление коснулось не только внутренних компонентов, но и стандартов беспроводной связи и скорости накопителей, сохраняя при этом привычный дизайн.

Какие инновации предлагает MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max?

Главной новостью тихой презентации стало появление архитектуры Fusion. Это первый случай для Apple Silicon, когда вместо одного кристалла компания использует конструкцию из двух соединенных 3-нанометровых кристаллов третьего поколения. Такое решение позволило разместить на одной платформе центральный и графический процессоры, систему Neural Engine, контроллер объединенной памяти и интерфейсы Thunderbolt 5. Благодаря этому производительность в многопоточных задачах выросла на 30 процентов по сравнению с поколением M4, а если сравнивать с первыми чипами M1 Pro и M1 Max, то мощность увеличилась в 2,5 раза, пишет MacRumors.

Процессоры M5 Pro и M5 Max теперь имеют 18-ядерный центральный процессор, в состав которого входят шесть так называемых суперъядер для сложных вычислений и 12 энергоэффективных ядер.

Графическая подсистема также претерпела существенные изменения. M5 Pro оснащен 20 графическими ядрами, тогда как M5 Max получил 40 ядер. Каждое графическое ядро теперь содержит нейронный ускоритель, что позволяет выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом, в 4 раза быстрее, чем на моделях M4 Pro и M4 Max.

Общая скорость графики выросла на 50 процентов, а при работе с трассировкой лучей прирост производительности составляет 35 процентов.



Новые чипы M5 Pro и M5 Max / Фото Apple

Джон Тернус, старший вице-президент Apple по аппаратной инженерии, отметил, что новые MacBook Pro устанавливают новые стандарты для профессиональных ноутбуков, становясь в 4 раза быстрее предыдущих поколений. Наличие нейронных ускорителей в графическом процессоре позволяет профессионалам запускать сложные языковые модели непосредственно на устройстве, что было недоступно для портативных компьютеров ранее.

Объем памяти и ее пропускная способность также были увеличены^

Для M5 Pro максимальный объем памяти теперь составляет 64 гигабайта вместо 48 гигабайтов, а пропускная способность достигает 307 гигабайтов в секунду.

M5 Max поддерживает до 128 гигабайт памяти со скоростью 614 гигабайт в секунду.

Интересно, что стоимость апгрейда оперативной памяти осталась на уровне предыдущего года, несмотря на общий рост цен на компоненты на рынке.

Скорость чтения и записи данных на внутренние накопители выросла вдвое, достигая 14,5 гигабайта в секунду.

Минимальный объем памяти в базовых версиях также увеличился: 1 терабайт для моделей с M5 Pro и 2 терабайта для версий с M5 Max, пишет 9to5mac.



Новые MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max / Фото Apple

Ноутбуки получили новый сетевой чип N1, который обеспечивает поддержку стандартов Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Каждый из трех портов Thunderbolt 5 теперь имеет собственный выделенный контроллер, что позволяет всем разъемам работать на полной скорости одновременно.

Модели с чипом M5 Pro могут поддерживать до двух внешних дисплеев высокого разрешения, а M5 Max – до четырех мониторов.

Среди новых функций безопасности появилась система Memory Integrity Enforcement, которая работает в постоянном режиме для защиты данных в памяти.



MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max / Фото Apple

Время автономной работы 16-дюймовой модели теперь достигает 24 часов. Зарядка до 50 процентов занимает всего 30 минут при использовании адаптера мощностью от 96 ватт. Модели с M5 Max получили небольшой прирост автономности: 14-дюймовая версия работает до 20 часов, а 16-дюймовая – до 22 часов.

Дизайн устройств остался неизменным, они предлагаются в цветах "космический черный" и серебристый.

Цены и доступность

Цены на новые модели выросли:

14-дюймовый MacBook Pro с M5 Pro стоит от 2 199 долларов, а 16-дюймовый – от 2 699 долларов.

Версии с M5 Max стартуют от 3 599 долларов за 14-дюймовую модель и от 3 899 долларов за 16-дюймовую.

Также доступна базовая 14-дюймовая модель с обычным чипом M5 по цене от 1 699 долларов.

Предварительные заказы открываются 4 марта, а в свободной продаже ноутбуки появятся с 11 марта.