Журналист сравнил новый MacBook Pro с сенсорным экраном с аналогом на Windows: кто победил

Apple провела закрытую презентацию 16-дюймового MacBook Pro с экраном PROLED XDR, на которую пригласила небольшую группу журналистов и экспертов. Рядом со своей новинкой она поставила флагманский Windows-ноутбук с похожими характеристиками. Разница в качестве изображения между устройствами оказалась колоссальной.

Сражение тандемных дисплеев в реальных условиях

Журналисты издания Tom's Guide побывали на этом мероприятии и поделились впечатлениями. Автор публикации пишет, что рядом с MacBook Pro стоимостью от 3 399 долларов стоял Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, который стоит те же 3 399 долларов и также укомплектован тандемной матрицей OLED.

При прямом взгляде на снимок человека в туннеле оба устройства обеспечивали схожее изображение. Однако стоило взглянуть под углом, как экран Lenovo Yoga Pro 9i начал заметно искажать цвета, придавая им желтый оттенок. Дисплей MacBook Pro полностью сохранил стабильное качество изображения.

Значительная разница проявилась и в контрастности. Панель PROLED от Apple предлагает соотношение 10 000 000 к 1 против показателя 1 000 000 к 1 у конкурента. На снимке городского горизонта экран Lenovo хоть и казался ярче, однако небо на нем выглядело выцветшим, а огни города – размытыми и менее четкими из-за отсутствия безупречного черного цвета.

Поведение при ярком освещении и жесткость шарнира

Когда в тестовой комнате включили освещение, дисплей Lenovo Yoga Pro 9i превратился практически в зеркало с сильными бликами. MacBook Pro даже в базовой комплектации без стекла с нанотекстурой справился с отражением света гораздо эффективнее.

Отдельно производитель продемонстрировал прочность конструкции. Когда представитель Apple коснулся пальцем дисплеев во время работы камеры, MacBook Pro остался устойчивым благодаря более жесткому шарниру. В то же время экран Lenovo от прикосновения начал сильно дрожать, искажая изображение в видеоприложении.

Полноценные выводы о точности цветопередачи и яркости эксперты сделают после комплексных лабораторных испытаний, однако первая демонстрация наглядно подтвердила преимущество Apple.

Ранее "24 Канал" сообщал, что Apple официально представила новый MacBook Pro с тандемным сенсорным экраном PROLED XDR, пиковой яркостью до 2 000 нит и процессорами M5 Pro и M5 Max.