Журналіст порівняв новий сенсорний MacBook Pro з аналогом на Windows: хто переміг

Битва тандемних дисплеїв у реальних умовах

Журналісти видання Tom's Guide побували на цьому заході й поділилися враженнями. Автор публікації пише, що поряд із MacBook Pro вартістю від 3 399 доларів стояв Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, який коштує ті ж самі 3 399 доларів і також укомплектований тандемною матрицею OLED.

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Під час прямого погляду на знімок людини в тунелі обидва пристрої забезпечували схожу картинку. Проте варто було поглянути під кутом, як екран Lenovo Yoga Pro 9i почав помітно спотворювати кольори, зміщуючи їх у жовтий відтінок. Дисплей MacBook Pro повністю зберіг стабільну якість зображення.

Значна різниця проявилася й у контрастності. Панель PROLED від Apple пропонує співвідношення 10 000 000 до 1 проти показника 1 000 000 до 1 у конкурента. На знімку міського горизонту екран Lenovo хоч і здавався яскравішим, проте небо на ньому виглядало вицвілим, а вогні міста – розмитими й менш чіткими через брак бездоганного чорного кольору.

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Поведінка під яскравим світлом і жорсткість шарніра

Коли в тестовій кімнаті увімкнули освітлення, дисплей Lenovo Yoga Pro 9i перетворився практично на дзеркало з сильними відблисками. MacBook Pro навіть у базовому виконанні без скла з нанотекстурою впорався з відбиттям світла набагато ефективніше.

Окремо виробник продемонстрував міцність конструкції. Коли представник Apple торкнувся пальцем дисплеїв під час роботи камери, MacBook Pro залишився стабільним завдяки жорсткішому шарніру. Натомість екран Lenovo від дотику почав сильно тремтіти, спотворюючи картинку у відеододатку.

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Повноцінні висновки про точність кольорів і яскравість експерти зроблять після комплексних лабораторних випробувань, однак перша демонстрація наочно засвідчила перевагу Apple.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Apple офіційно презентувала новий MacBook Pro з тандемним сенсорним екраном PROLED XDR, піковою яскравістю до 2 000 ніт і процесорами M5 Pro та M5 Max.