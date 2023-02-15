Обыски в MacPaw: что известно об одной из крупнейших IT-компаний Украины

15 февраля источники сообщили об обысках в офисе украинской IT-компании MacPaw и в личном доме ее основателя Александра Косована. Рассказываем, чем занимается один из крупнейших разработчиков Украины и чем он известен.

24 канал собрал актуальную информацию о компании. Она занимается благотворительностью с 2016 года через свой фонд MacPaw Foundation, который до полномасштабного вторжения занимался вопросами экологии, животных, технологий и науки, образования, реализовывал проекты в направлениях "Люди в беде", "Город", "Украина" и других.

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MacPaw: что о ней известно

Это украинская IT-компания с офисами в Киеве и Сан-Франциско, занимающаяся разработкой программного обеспечения для операционных систем Apple – iOS, macOS, iPadOS.

MacPaw основана в 2008 году тогда еще 21-летним студентом Александром Косованом и с тех пор разработала множество программ, нарастив базу в 30 миллионов активных пользователей по всему миру.

Среди ее ассортимента можно встретить программы для очистки компьютера, шифрования файлов, настройки внешнего вида, VPN-сервис, приложения для работы с фото, архиватор и другие.

По данным самой компании, каждый пятый компьютер Mac на Земле имеет по меньшей мере 1 программу от MacPaw. Самое популярное приложение, CleanMyMac, имеет более 5 миллионов пользователей.

Деятельность компании во время войны

С начала полномасштабного вторжения MacPaw начала активно помогать украинским военным многочисленными донатами – как привлеченными, так и собственными средствами.

Кроме того, компания закупала для ВСУ дроны, средства защиты, медицинские средства и аптечки, павербанки, ноутбуки, в том числе бронированные, планшеты, жесткие диски, рекордеры, тепловизоры и прочее.

Общая сумма выделенных средств в настоящее время – 5 415 204 доллара США , из которых донатами являются всего 787 000 долларов.

, из которых донатами являются всего 787 000 долларов. Для пользователей MacPaw разработала несколько решений, призванных обеспечить защиту от российского влияния: iOS-приложение для выявления и удаления российских программ, аналогичную программу для компьютеров на macOS, браузерное расширение для поиска и обрыва соединений с российскими серверами и избегания передачи данных в Россию и прочее.

В ноябре 2022 года MacPaw объявила, что будет ежемесячно переводить на "Вернись живым" 30 тысяч долларов, чтобы обеспечить операционную деятельность фонда.

Что известно об обысках в компании MacPaw

Как заявляет Александр Косован, "причиной обысков стало желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела в период с 2016 по 2021 годы ".

В офис MacPaw и в мой дом пришли с обысками. Даже во время полномасштабной войны чиновники находят повод, время и способ давить на украинский бизнес. До обысков мы предоставили все необходимые документы следователям, то есть обыски в нашем случае — необязательная мера, но госслужащие решили иначе,

– пишет CEO компании.

Александр Косован не исключает, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами, поэтому предоставил всю информацию, которую требовали правоохранители. Диалог для устранения этих ошибок ведется более трех лет.

Более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине. Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, теперь пытающиеся отобрать эти земли и актив,

– добавляет Косован.

"Мне обидно, что в то время, когда украинцы должны объединиться и делать все возможное для скорейшей победы Украины, внутри страны находятся лица, наделенные властью и ставящие собственные интересы выше интересов всей страны. Ради собственного обогащения эти чиновники лишают Украину миллионов долларов" инвестиций и создают неблагоприятный инвестиционный климат в стране. Такие действия вместе с блокированием работы одной из крупнейших украинских продуктовых компаний являются преступлением против всего народа Украины", – так завершается сообщение.

Александр Конотопский, CEO компании Ajax Systems, стоящей за созданием приложения "Воздушная тревога", в своем фейсбуке рассказал, что на приобретенных земельных участках под Киевом построили базу отдыха для сотрудников По его словам, MacPaw вложила десятки миллионов долларов в развитие, но получила "д*ебки от каких-то местных царьков". Не желая ничего решать незаконными способами, Александр Косован и столкнулся с этими обысками.

"Я общаюсь с десятками предпринимателей за пределами Украины. Никто из них не знает что такое обыск. А у нас обыски – это вид бизнеса. Ну как там IT-бизнес, аграрный бизнес, бизнес на давлении на бизнес. Пока такая дичь происходит – забудьте об инвестпривлекательности. Об индустриальных парках, Дия-Сити, инвест нянь. Маски-шоу должны уйти в прошлое. Это обязательное условие для построения адекватной юрисдикции", – написал Конотопский.