24 канал зібрав актуальну інформацію про компанію. Вона займається благодійністю з 2016 року через свій фонд MacPaw Foundation, який до повномасштабного вторгнення переймався питаннями екології, тварин, технологій та науки, освіти, реалізував проєкти в напрямках "Люди в біді", "Місто", "Україна" та інших.

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MacPaw: що про неї відомо

Це українська IT-компанія з офісами в Києві та Сан-Франциско, яка займається розробкою програмного забезпечення для операційних систем Apple – iOS, macOS, iPadOS.

MacPaw заснована 2008 році тоді ще 21-річним студентом Олександром Косованом і з того часу розробила велику кількість програм, наростивши базу в 30 мільйонів активних користувачів по всьому світу.

Серед її асортименту можна зустріти програми для очищення комп'ютера, шифрування файлів, налаштування зовнішнього вигляду, VPN-сервіс, додатки для роботи з фото, архіватор та інші.

За даними самої компанії, кожен п'ятий комп'ютер Mac на Землі має принаймні 1 програму від MacPaw. Найпопулярніший додаток, CleanMyMac, має понад 5 мільйонів користувачів.

Діяльність компанії під час війни

З початку повномасштабного вторгнення MacPaw почала активно допомагати українським військовим численними донатами – як залученими, так і власними коштами.

Крім того, компанія закупляла для ЗСУ дрони, засоби захисту, медичні засоби та аптечки, павербанки, ноутбуки, в тому числі броньовані, планшети, жорсткі диски, рекордери, тепловізори тощо.

Загальна сума виділених коштів на цей час – 5 415 204 долари США , з яких донатами є лише 787 000 доларів.

, з яких донатами є лише 787 000 доларів. Для користувачів MacPaw розробила кілька рішень, покликаних забезпечити захист від російського впливу: iOS-додаток для виявлення та видалення російських програм, аналогічну програму для комп'ютерів на macOS, браузерне розширення для пошуку та обривання з'єднань із російськими серверами та уникнення передавання даних у Росію тощо.

У листопаді 2022 року MacPaw оголосила, що буде щомісяця донатити на "Повернись живим" 30 тисяч доларів, щоб забезпечити операційну діяльність фонду.

Що відомо про обшуки в компанії MacPaw

Як заявляє Олександр Косован, "причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки".

В офіс MacPaw та в мій особистий дім прийшли з обшуками. Навіть у час повномасштабної війни чиновники знаходять привід, час і спосіб тиснути на український бізнес. До обшуків ми надали всі необхідні документи слідчим, тобто обшуки в нашому випадку — необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше,

– пише CEO компанії.

Олександр Косован не виключає, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями, тому надав усю інформацію, яку вимагали правоохоронці. Діалог задля виправлення цих помилок ведеться понад три роки.

Більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні. Але після того, як ми інвестували десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок, ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив,

– додає Косован.

"Мені прикро, що в час, коли українці мають об’єднатися і робити все можливе для якнайшвидшої перемоги України, всередині країни знаходяться особи, які наділені владою та ставлять власні інтереси вище за інтереси всієї країни. Заради власного збагачення ці чиновники позбавляють Україну мільйонів доларів інвестицій і створюють несприятливий інвестиційний клімат у країні. Такі дії разом із блокуванням роботи однієї з найбільших українських продуктових компаній, є злочином проти всього народу України", – так завершується допис.

Олександр Конотопський, CEO компанії Ajax Systems, яка стоїть за створенням додатка "Повітряна тривога", у своєму фейсбуці розповів, що на придбаних земельних ділянках під Києвом побудували базу відпочинку для співробітників. За його словами, MacPaw вклала десятки мільйонів доларів у розвиток, але отримала "д*йобки від якихось місцевих царьків". Не бажаючи нічого вирішувати незаконними способами, Олександр Косован і зіткнувся з цими обшуками.

"Я спілкуюся з десятками підприємців за межами України. Ніхто з них не знає що таке обшук. А в нас обшуки – це вид бізнесу. Ну як там ІТ-бізнес, аграрний бізнес, бізнес на тиску на бізнес. Поки така дичина відбувається – забудьте про інвестпривабливість. Про індустріальні парки, Дія-Сіті, інвест нянь. Маски-шоу повинні піти в минуле. Це обов'язкова умова для побудови адекватної юрисдикції", – написав Конотопський.

Оновлення: У компанії повідомили 24 каналу, що станом на 16:16 обшуки все ще тривають.