Огромная корональная дыра на Солнце запустит магнитную бурю и полярные сияния на Земле

Ударная волна солнечного ветра прибудет сегодня ближе к вечеру, говорят ученые. Корональная дыра гигантских размеров сейчас направлена на нас и выпускает больше протонов, чем обычно высвобождает звезда. Объясняем, как это работает и стоит ли волноваться.

Ударная волна

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США опубликовало прогноз о магнитной буре уровня G2. Это умеренный уровень, который может вызвать незначительные технологические сбои, такие как отключение радиосвязи, дополнительные токи в электросетях высоких широт и сбои в работе GPS. Также может возникать потребность в корректировке высоты спутников, чтобы они не упали в атмосферу, которая раздувается, а полярные сияния появляются на более низких широтах, чем обычно, пишет 24 Канал.

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Корональная дыра CH1279 сейчас "смотрит" прямо на нас, занимая большую часть южной области солнечного диска. Она касается меньшей дыры CH1278, которая находится почти в центре.

Коронные дыры – это гигантские пятна, созданные магнитным полем Солнца. Они пронизывают солнечную корону, его внешнюю атмосферу. Такие объекты опасны тем, что могут создавать короткие и экстремальные порывы солнечного ветра – постоянного фонового потока заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во все стороны. Солнце выбрасывает этот "ветер" все время на фоне, но когда образуется корональная дыра, она позволяет звездной плазме вытекать быстрее, увеличивая ее количество. Поэтому возрастает нагрузка на магнитное поле нашей планеты, если такая дыра обращена к нам.

В отличие от корональных выбросов массы, которые являются кратковременными всплесками большой мощности, корональные дыры являются более длительными, но не такими мощными по своему влиянию.



Карта корональных дыр на Солнце по состоянию на 26 марта 2025 года / Фото NASA/Обсерватория солнечной динамики

Из этого следует объяснение ударной волны. Когда возникает корональная дыра, она начинает выпускать в космос больше протонов, которые несутся сквозь вакуум на большей скорости. В какой-то момент они догоняют более медленную плазму, которая была выпущена Солнцем ранее не из корональной дыры, и фактически подпирает ее собой, толкая вперед и объединяясь в один более сильный поток. Когда этот поток наталкивается на земное магнитное поле, возникает эффект, аналогичный тому, что происходит во время корональных выбросов массы.

Именно это сейчас ждет и нас. Ученые ожидают, что магнитная буря сегодня может достичь уровня G2, а также продолжится завтра, 27 марта, на уровне G1. Еще несколько следующих дней мы будем находиться под влиянием корональной дыры, но с 28 марта, вероятно, магнитной бури не будет, поскольку излучение CH1279 не будет сочетаться с предыдущим излучением Солнца.

В Украине мы вряд ли почувствуем последствия этой бури, ведь мы находимся южнее, чем могут добраться полярные сияния при таком уровне воздействия.

Магнитометры пока не показывают прибытие ударной волны, а ученые не дают точных временных рамок. На момент написания этого материала Kp-индекс (общее количество солнечного ветра) составляет менее 2,5. Магнитная буря самого низкого уровня стартует с Kp 5.