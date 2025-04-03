Нет, магнитной бури сегодня не будет: в сети в очередной раз распространяется дезинформация

Недобросовестные СМИ в погоне за просмотрами публикуют статьи о магнитных бурях с весьма печальной регулярностью, понимая, насколько популярной является эта тема среди людей, которые верят, что солнечные вспышки как-то влияют на их самочувствие. Сегодня – очередной такой эпизод. Вот что говорит наука.

Магнитные бури 3 апреля: быть или не быть

В одном из отдельных материалов мы подробно рассказали, почему предсказания магнитных возмущений, как правило, являются мошенничеством и дезинформацией. Большинство таких "прогнозов" строятся на основе данных Meteoagent, который вообще не предназначен для этих целей. Он показывает активность Солнца в конкретный момент времени, а не магнитную бурю на Земле, пишет 24 Канал.

Читайте качественный прогноз Магнитные бури в апреле: прогноз космической погоды на первую неделю месяца

В очередном потоке недоразумения по сети распространяется информация, вроде бы сегодня Землю накрыла магнитная буря, но это совсем не так.

Прямо сейчас Kp-индекс (показывает общее количество солнечного ветра, поступающего к планете) составляет менее 4, тогда как самая слабая магнитная буря уровня G1 начинается от Kp 5.

Центр прогнозирования космической погоды на своем сайте не показывает никаких возможных возмущений сейчас или далее в течение сегодняшнего дня, но не исключает таких завтра, 4 апреля.

Так же ресурс SpaceWeatherLive, который публикует информацию о бурях фактически в прямом эфире, также молчит о каких-либо возмущениях на сегодня.

Небольшие геомагнитные бури класса G1 действительно возможны 4-5 апреля, когда ожидается попадание на Землю так называемой области вращательного взаимодействия или CIR. Это переходные зоны между быстрым и медленным солнечным ветром, когда быстрый поток догоняет более медленный, толкает его вперед и, объединяясь, ударяется о магнитное поле Земли, создавая ударные волны и интенсивные магнитные поля.

С 31 марта по 2 апреля Солнце не выбрасывало в нашу сторону никаких КВМ (корональный выброс массы), поэтому волноваться о сильных магнитных бурях не стоит как минимум ближайшие три дня, а в лучшем случае и все пять.

Что касается магнитной бури G1, которая, вероятно, состоится завтра или послезавтра, то она не будет ощутима в Украине. Благодаря своей форме, нити магнитного поля, реагируя с солнечными протонами, сначала направляют остаточное излучение, которое не удалось отразить, на полярные регионы. Если буря слабая и солнечной материи прибыло мало, то все ограничивается высокоширотными зонами планеты – там происходят полярные сияния и порой могут наблюдаться сбои в подаче электроэнергии.

Чтобы дойти аж до Украины, буря должна быть намного сильнее. Например, в мае 2024 года понадобилось самое сильное из возможных событий уровня G5, чтобы полярные сияния добрались до Украины и даже дальше. Мы также знаем случаи, когда сияния добирались так далеко на юг во время бури уровня G4.

Таким образом нам не нужно вообще обращать внимание на магнитные бури уровня G1, поскольку они, даже если происходят, ограничиваются самыми северными регионами планеты.

Что в итоге: