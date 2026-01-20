Магнитные бури 20 и 21 января: чего ждать после последних возмущений и масштабных полярных сияний

Планета переживает мощную геомагнитную бурю, которая началась после удара сверхбыстрой корональной массы 19 января. Явление достигло уровня G4, что считается сильным. Хотя основная фаза утихает, магнитное поле Земли продолжает отражать последствия удара, вызывая колебания интенсивности бури.

Что происходит с магнитной активностью?

Геомагнитная буря началась после того, как корональная массовая волна от Солнца достигла нашей планеты. Сначала интенсивность явления достигла уровня G4 – сильного по классификации, а радиационная буря стала самой мощной с октября 2003 года. С начала суток 20 января активность колеблется между уровнями G1 (слабая) и G3 (сильная), демонстрируя изменчивый характер процесса, пишет 24 Канал.

Смотрите также Мощный солнечный шторм накрыл Землю: фото полярного сияния из разных уголков Украины

Удар корональной массы произошел раньше, чем ожидали специалисты. Внезапный геомагнитный импульс зафиксировали уже 19 января, хотя ожидали его не раньше 20 числа. Скорость солнечного ветра превысила 1100 километров в секунду, обгоняя показатели среднестатистических возмущений.

Причиной этого явления стала мощная солнечная вспышка класса X1.9, которую зафиксировали 18 января, пишет SolarHam. Вспышка произошла в активной области AR4341 и сопровождалась радиоизлучением второго типа со скоростью 693 километра в секунду.

Корональная масса, выброшенная во время вспышки, имела характерную сигнатуру полного гало, что указывало на ее движение в сторону Земли. Хотя основная часть плазмы двигалась несколько на восток, компонент, направленный к нашей планете, был очевидным.

Будут ли магнитные бури 21 января?

Прежде всего, стоит отметить, что в течение 20 января бури все еще будут сохраняться, но постепенно будут терять свою силу. На момент создания этого материала приборы фиксируют возмущения на уровне G3, что соответствует сильному уровню.

Существует незначительная вероятность, что после прихода темноты северные регионы Украины смогут увидеть слабые сияния.

На 21 января ученые все ше прогнозируют бури, но они, вероятно, упадут до петуха G1, самого слабого, отмечает NOAA. В Украине такие бури неощутимы, поэтому на полярные сияния рассчитывать не стоит. В это время поток плазмы из коронального выброса массы должен полностью пройти мимо планеты.