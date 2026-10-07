К Земле мчится мощная солнечная буря: когда начнется магнитная буря

Солнечная активность вновь готовит сюрпризы для нашей планеты. Мощная вспышка в центре солнечного диска вызвала гигантский поток плазмы, направленный в сторону Земли, который вызовет заметные магнитные возмущения. Специалисты советуют приготовиться к ярким полярным сияниям.

Космический удар приближается

Центр прогнозирования космической погоды в США объявил предупреждение об умеренной геомагнитной буре уровня G2 на 9 октября. Вспышка класса M1.4 произошла в активной зоне солнечных пятен AR4549, пишет Space.

Ученые из бельгийского Центра анализа солнечных воздействий подсчитали, что выброс корональной массы движется через космос со скоростью около 560 километров в секунду.



Вспышка на Солнце произошла 6 октября и достигнет нас 9 октября / Изображение NASA/SDO/SolarHam

Чего ожидать наблюдателям

Шкала геомагнитных бурь насчитывает пять уровней от 1 до 5, где G1 означает незначительные колебания, а G5 – экстремальные явления. Нынешний уровень G2 соответствует индексу суммарного потока частиц Kp6, при котором полярное сияние нередко наблюдают гораздо южнее привычных широт, в частности на севере США.

Расчеты показывают, что первые возмущения начнутся в ночь на 9 октября, а пик бури придется на утренние часы, то есть на вечер и ночь в Украине. Однако в Украине мы вряд ли увидим какие-либо проявления бури. В тех регионах, где это возможно, наблюдениям будет способствовать новолуние, которое обеспечит темное небо в сельской местности для качественных фотографий.

Несмотря на возможную неопределенность точного времени (сроки прибытия потока частиц могут сдвигаться на несколько часов), специалисты призывают любителей астрономии, которым посчастливилось сейчас находиться на севере планеты, заранее подготовить оборудование.

Активные участки солнечных пятен AR4549 и AR4545 уже вызвали серию новых вспышек. Кроме того, корональные дыры направят к Земле быстрый солнечный ветер, поэтому повторные геомагнитные возмущения ожидаются уже 11 октября.