Космічний удар наближається

Центр прогнозування космічної погоди у США оголосив попередження про помірну геомагнітну бурю рівня G2 на 9 жовтня. Спалах класу M1.4 стався в активній зоні сонячних плям AR4549, пише Space.

Вчені з бельгійського Центру аналізу сонячних впливів підрахували, що викид корональної маси рухається крізь космос зі швидкістю близько 560 кілометрів на секунду.



Спалах на Сонці стався 6 жовтня і прибуде до нас 9 жовтня / Зображення NASA/SDO/SolarHam

Чого очікувати спостерігачам

Шкала геомагнітних бур налічує п'ять рівнів від 1 до 5, де G1 означає незначні коливання, а G5 – екстремальні події. Нинішній рівень G2 відповідає індексу сумарного потоку частинок Kp6, за якого полярне сяйво нерідко бачать набагато південніше від звичних широт, зокрема на півночі США.

Розрахунки показують, що перші збурення почнуться в ніч на 9 жовтня, а пік бурі припаде на ранкові години, тобто вечір та ніч в Україні. Однак в Україні ми навряд чи побачимо якісь прояви бурі. У тих регіонах, де це можливо, спостереженням сприятиме молодик, який забезпечить темне небо в сільській місцевості для якісних фотографій.

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Попри можливу невизначеність точного часу (терміни прибуття потоку частинок можуть зсуватися на кілька годин), фахівці закликають любителів астрономії, котрим пощастило зараз перебувати на півночі планети, заздалегідь підготувати техніку.

Активні ділянки сонячних плям AR4549 та AR4545 уже спричинили серію нових спалахів. Окрім того, корональні діри спрямують до Землі швидкий сонячний вітер, тому повторні геомагнітні збурення очікують уже 11 жовтня.