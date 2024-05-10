Мощный выброс корональной массы Солнца в ближайшее время достигнет Земли

Суббота, как ожидается, будет неспокойной для нашей планеты, ведь 11 мая ожидается геомагнитная буря, которая станет следствием нескольких выбросов корональной массы на Солнце. Эти взрывы начались 7 мая и продолжались вплоть до 9 мая. Ожидается, что CME объединятся в один непрерывный поток и начнут прибывать к планете где-то в конце 10 мая.

Последние несколько недель Солнце особенно активное, ведь вспышки происходят гораздо чаще, чем обычно, а мощность их редко падает ниже класса M. Недавно мы видели несколько очень мощных вспышек класса X, самых мощных взрывов, что их способна продуцировать наша звезда.

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Чего нам ждать

Обычно выбросы корональной массы путешествуют от Солнца до планеты от 1 до 5 дней, в зависимости от их мощности и, как следствие, скорости. Хотя наши технологии не могут предсказывать такие события с высокой точностью, анализ показывает, что следует ожидать возмущения с силой G4 (максимально возможная – G5).

Судя по тому, что магнитометры, расположенные по всей планете, уже начали понемногу реагировать на изменение магнитного поля Земли, геомагнитную бурю можно считать начатой – первые CME уже столкнулись с магнитным полем.

Вот одна из вспышек класса M, которая произошла 7 мая в группе солнечных пятен 3664 и была направлена в сторону Земли:

Магнитные бури могут иметь некоторые последствия:

Влияние на электросети: сильные магнитные бури могут приводить к сбоям в работе электросетей, а также к повреждению трансформаторов и других компонентов. Однако случается это довольно редко и в небольших масштабах. Это связано с тем, что потоки частиц генерируют лишние электрические токи.

сильные магнитные бури могут приводить к сбоям в работе электросетей, а также к повреждению трансформаторов и других компонентов. Однако случается это довольно редко и в небольших масштабах. Это связано с тем, что потоки частиц генерируют лишние электрические токи. Влияние на спутники: магнитные бури могут негативно влиять на работу спутников, что может приводить к перебоям в телекоммуникациях, навигации и других системах.

магнитные бури могут негативно влиять на работу спутников, что может приводить к перебоям в телекоммуникациях, навигации и других системах. Опасность для МКС и самых высоких самолетов: астронавты на МСК наименее защищены, ведь они, хоть и находятся в пределах магнитного поля, все же находятся дальше от поверхности планеты. То же касается и пассажиров высотных самолетов.

астронавты на МСК наименее защищены, ведь они, хоть и находятся в пределах магнитного поля, все же находятся дальше от поверхности планеты. То же касается и пассажиров высотных самолетов. Влияние на людей: некоторые люди заявляют, что могут ощущать негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье. Это проявляется, по их словам, в виде головной боли, головокружения, усталости, нарушения сна, а также обострения хронических заболеваний. Но самые новые исследования не выявили такой связи. Ученые пришли к выводу, что на самом деле плохое самочувствие возникало по другим причинам, а люди просто связывали его со вспышками на Солнце. Когда же таких вспышек не было, они находили другую причину.

некоторые люди заявляют, что могут ощущать негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье. Это проявляется, по их словам, в виде головной боли, головокружения, усталости, нарушения сна, а также обострения хронических заболеваний. Но самые новые исследования не выявили такой связи. Ученые пришли к выводу, что на самом деле плохое самочувствие возникало по другим причинам, а люди просто связывали его со вспышками на Солнце. Когда же таких вспышек не было, они находили другую причину. Полярные сияния: возмущения в магнитосфере вызывают красивые сияния в небе, что является самым частым следствием таких событий.

К сожалению, пока трудно сказать, как долго продлится магнитная буря.