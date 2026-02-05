Магнитные бури уже здесь: почему на Земле будет неспокойно 5 февраля и каких последствий ждать

Начало февраля отметилось резким ростом солнечной активности. За короткое время произошло сразу несколько мощных вспышек высочайшего класса, которые привлекли внимание ученых и наблюдателей за космической погодой. Несмотря на громкие цифры, последствия для Земли оказались значительно более сдержанными, чем можно было ожидать.

Что произошло на Солнце?

В ночь с 1 на 2 февраля Солнце выдало вспышку класса X8.1. По пиковому рентгеновскому излучению это третья самая мощная вспышка текущего солнечного цикла. Уже после основного пика наблюдалось вторичное усиление излучения уровня X1.5, что указывает на сложную и нестабильную магнитную перестройку в активной области, пишет 24 Канал.

Менее чем через час та же солнечная область сгенерировала еще одну вспышку – на этот раз класса X2.8. Оба события связаны с активным солнечным пятном AR4366, которое быстро выросло и стало одним из крупнейших на видимом диске Солнца.



Группа солнечных пятен AR4366, какой она была 3 февраля 2026 года / Фото Джеймса Кевина Тая

Но нам повезло: изображения с коронографов показали лишь слабую волну коронального выброса массы, направленную преимущественно на северо-восток. Выброс плазмы был малозаметным, что сразу снизило ожидания сильных последствий.

Ученые говорят, что причиной того, почему большинство из десятков вспышек не породили выбросов, а X8.1 запустил лишь слабый, является чрезвычайно сильное магнитное поле области. Оно фактически заперло материю в клетке, не позволяя ей извергаться в космос.

Для наблюдателей это стало разочарованием, ведь яркие X-вспышки часто ассоциируются со зрелищными геомагнитными бурями и полярными сияниями на Земле, хоть и несут угрозу нашим технологиям.

Изначально ученые предполагали, что Земля избежит удара и магнитной бури вообще не будет. Однако впоследствии начали раздаваться осторожные предположения о том, что поток солнечных частиц может незначительным образом нас задеть, пишет SolarHam.

Какими будут магнитные бури?

Поэтому один из выбросов таки достиг магнитосферы Земли вечером 4 февраля. Удар вызвал колебания магнитного поля, которые зафиксировали обсерватории по всему миру. На станции Геологической службы США в Боулдере отклонение составило около 16 нанотесла – заметно, но мало для серьезных последствий.

В итоге вместо сильной бури сформировались условия для слабой и местами умеренной геомагнитной активности. 5 февраля утром, в 6:45 по киевскому времени, началась буря уровня G1, самого слабого из возможных, отмечает SpaceWeatherLive. По осторожным прогнозам, иногда возможны кратковременные проявления уровня G2, однако в целом событие должно пройти без значительного влияния на спутниковую связь или электросети. Полярных сияний мы в Украине не должны видеть, ведь такие слабые возмущения сюда обычно не добираются – нужна сила G4.

Аналогичная ситуация сохранится и на следующий день, 6 января, по прогнозам NOAA.

Угроза от пятен сохраняется

Отдельного внимания заслуживает сама AR4366. Астрономы описывают ее как настоящий "архипелаг" – гигантское скопление, шире Земли в десятки раз. Многие меньшие структуры, которых мы не видим на большинстве снимков, разбросаны на сотни тысяч километров. Солнечные пятна являются областями с нестабильным магнитным полем, которые в какой-то момент могут дойти до критической точки нестабильности.

Пока нас защищает та самая "клетка", которая удерживает выбросы, но если она разомкнется, Земля будет находиться на пути выбросов в течение всей недели, поскольку AR4366 сейчас находится прямо перед нашим полем зрения. Ученые ранее оценивали вероятность новых вспышек класса X в 30 процентов, что является очень большим показателем для этого класса.