Новая неделя началась, а это значит, что пришло время для свежего прогноза космической погоды. Чего ожидают ученые, будут ли магнитные бури, в каком состоянии сейчас Солнце и на что следует обращать внимание?

Будут ли магнитные бури с 4 по 10 августа?

Сейчас ученые не имеют для нас много информации, поскольку за последние дни не фиксировали ни одного коронального выброса массы. Это означает, что больших возмущений, которые могли бы быть ощутимы в Украине, не ожидается как минимум в течение ближайших трех дней, пишет 24 Канал со ссылкой на solen.info.

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Однако есть вероятность, что бури начнутся чуть позже – после 7 августа. Вот в чем дело: сейчас ученые не исключают возможность появления сильной вспышки на Солнце, поскольку в течение выходных два солнечных пятна – 4167 и 4168 – развили нестабильные магнитные поля. Оба пятна содержат энергию для рентгеновских вспышек и значительных корональных взрывов.

Однако стоит напомнить, что предсказать наступление вспышек невозможно. Так же наука не умеет предсказывать, завершатся ли эти вспышки корональным выбросом массы и в какую сторону этот выброс полетит. Таким образом нужна целая череда событий и совпадений, чтобы на Земле произошла магнитная буря.

В случае коронального выброса массы из Солнца, звездная материя движется к нам в среднем в течение трех дней. Медленные потоки могут добираться до планеты все 5 дней, а самые быстрые добираются даже за сутки, хотя такие случаются крайне редко. Это означает, что если выброс произойдет 4 августа, он столкнется с нашим магнитным полем примерно 7-8 августа.



Карта солнечных пятен и корональных дыр по состоянию на 4 августа 2025 года / SDO/solen.info

Что было с 1 по 3 августа?

Все три дня в начале августа были крайне спокойными – никаких возмущений, никаких выбросов. Даже корональные дыры не создавали повышенной нагрузки на магнитное поле Земли. Поэтому ученые получили возможность выделить больше времени на наблюдение за таинственным объектом, прилетевшим к нам из межзвездного пространства.

Самый большой межзвездный объект, который мы когда-либо видели, мчится по Солнечной системе с бешеной скоростью. 30 июля комета 3I/ATLAS двигалась со скоростью 61 километр каждую секунду. Она стала ярче с момента последнего раза, когда ее фотографировали в последний раз – сейчас ее звездная величина составляет +16,7.

Высокая скорость этого объекта является главным признаком того, что он происходит от звезд и имеет естественное происхождение. Он движется слишком быстро, чтобы его удерживала гравитация Солнца. СМИ постоянно сообщают о возможности того, что 3I/ATLAS может быть инопланетной технологией. Однако изображения, полученные с Hubble и Gemini North, четко показывают, что это комета.