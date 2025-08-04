Чи будуть магнітні бурі з 4 по 10 серпня?

Наразі вчені не мають для нас багато інформації, оскільки за останні дні не фіксували жодного коронального викиду маси. Це означає, що великих збурень, які могли б бути відчутні в Україні, не очікується щонайменше протягом найближчих трьох днів, пише 24 Канал з посиланням на solen.info.

Дивіться також Прогнозування магнітної бурі: чому більшість прогнозів у мережі хибні та де шукати правду

Однак є імовірність, що бурі почнуться трохи пізніше – після 7 серпня. Ось у чому річ: зараз вчені не виключають можливість появи сильного спалаху на Сонці, оскільки протягом вихідних дві сонячні плями – 4167 і 4168 – розвинули нестабільні магнітні поля. Обидві плями містять енергію для рентгенівських спалахів та значних корональних вибухів.

Однак варто нагадати, що передбачити настання спалахів неможливо. Так само наука не вміє передбачати, чи завершаться ці спалахи корональним викидом маси і в який бік цей викид полетить. Таким чином потрібна ціла низка подій і збігів, щоб на Землі відбулася магнітна буря.

У випадку коронального викиду маси з Сонця, зоряна матерія рухається до нас у середньому протягом трьох днів. Повільні потоки можуть добиратись до планети всі 5 днів, а найшвидші дістаються навіть за добу, хоча такі трапляються вкрай рідко. Це означає, що якщо викид відбудеться 4 серпня, він зіткнеться з нашим магнітним полем приблизно 7-8 серпня.



Карта сонячних плям і корональних дір станом на 4 серпня 2025 року / SDO/solen.info

Що було з 1 по 3 серпня?

Усі три дні на початку серпня були вкрай спокійними – жодних збурень, жодних викидів. Навіть корональні діри не створювали підвищеного навантаження на магнітне поле Землі. Тож учені отримали змогу виділити більше часу на спостереження за таємничим об'єктом, що прилетів до нас із міжзоряного простору.

Найбільший міжзоряний об'єкт, який ми коли-небудь бачили, мчить Сонячною системою з шаленою швидкістю. 30 липня комета 3I/ATLAS рухалася зі швидкістю 61 кілометр щосекунди. Вона стала яскравішою з моменту останнього разу, коли її фотографували востаннє – зараз її зоряна величина становить +16,7.

Висока швидкість цього об'єкта є головною ознакою того, що він походить від зірок і має природне походження. Він рухається занадто швидко, щоб його утримувала гравітація Сонця. ЗМІ постійно повідомляють про можливість того, що 3I/ATLAS може бути інопланетною технологією. Однак зображення, отримані з Hubble та Gemini North, чітко показують, що це комета.