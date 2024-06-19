Магнитные бури и солнечная активность с 19 по 21 июня: кратковременный прогноз

Ученые регулярно обновляют свои прогнозы космической погоды, поскольку предсказывать их на длительный период довольно сложно. Особенно нелегко это делать в период солнечного максимума, когда звезда чрезвычайно активна и в любой момент может преподнести нам сюрприз. Вот чего следует ожидать в ближайшее время.

Магнитные бури на Земле

Коронные выбросы массы путешествуют сквозь космос от Солнца до Земли в течение 1-5 дней, поэтому чтобы узнать, грозит ли нашей планете геомагнитная буря, следует посмотреть на реестр вспышек. Согласно данным SpaceWeather, в последние дни не фиксировали ни одной вспышки класса X, которые ранее привели к масштабным полярным сияниям.

Смотрите также Как солнечные бури влияют на жизнь планеты и что делать человечеству

Зато было достаточно много вспышек класса M, среднего по силе. Особенно 15 июня. Если во время таких взрывов на Солнце происходит корональный выброс массы (КВМ), то он спровоцирует магнитные возмущения, если будет направлен в нашу сторону. Однако такие события будут не такими же значительными и заметными, как последствия вспышки класса X.

В последние недели Солнце было на удивление спокойным после того, как в мае выбросило несколько чрезвычайно мощных вспышек, которые вызвали сияния на большей части планеты и даже пересекли экватор.

Стоит также отметить, что сейчас в направлении нашей планеты нет никаких больших солнечных пятен. Самая большая их группа под номером 3712, направлена на юго-восточную сторону, поэтому может задеть нас лишь частично. К счастью, мы прошли тот момент, когда пятна были направлены прямо на нас, и в то время они не продуцировали КВМ.



Группы солнечных пятен, которые видны с Земли / Фото SpaceWeather

Поэтому в следующие три дня не стоит ожидать никаких значительных событий в магнитном поле Земли. Ученые не предвидят ни далеких полярных сияний, ни сильных радиопомех, ни других типичных для геомагнитной бури признаков.

Смотрите также Может ли мощная буря на Солнце уничтожить интернет на Земле?

Активность на Солнце

С солнечной активностью все значительно труднее, ведь она плохо поддается прогнозированию. Солнце является настолько сложным, что наши технологии просто не способны постичь его, особенно в то время, когда звезда находится на пике своей активности, то есть в максимуме.

Сейчас мы можем видеть, что вероятность вспышек класса X составляет всего 10%.

Вспышки класса M могут появиться с вероятностью в 55%.

Слабые вспышки класса C – 99%. Такие мелкие взрывы происходят постоянно, но они не представляют для Земли никакой угрозы, просто посылая к нам то, что называется солнечным ветром, своеобразным фоновым излучением.

Согласно прогнозу Meteoagent, некоторый рост активности звезды может произойти 21 июня, но пока невозможно сказать, насколько все будет отличаться под текущим прогнозом. Сегодня, 19 июня, текущая активность оценивается как средняя с K-индексом 4.

Если говорить о более поздних периодах, то можно видеть, что крупнейшие солнечные пятна вот-вот скроются от нашего взгляда, поэтому примерно на две недели можно будет забыть о вспышках и магнитных бурях.