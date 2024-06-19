Магнітні бурі на Землі

Корональні викиди маси подорожують крізь космос від Сонця до Землі протягом 1-5 днів, тож щоб дізнатися, чи загрожує нашій планеті геомагнітна буря, слід подивитися на реєстр спалахів. Згідно з даними SpaceWeather, останніми днями не фіксували жодного спалаху класу X, які раніше призвели до масштабних полярних сяйв.

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Натомість було досить багато спалахів класу M, середнього по силі. Особливо 15 червня. Якщо під час таких вибухів на Сонці відбувається корональний викид маси (КВМ), то він спровокує магнітні збурення, якщо буде спрямований у наш бік. Проте такі події будуть не такими ж значними й помітними, як наслідки спалаху класу X.

Останніми тижнями Сонце було напрочуд спокійним після того, як у травні викинуло кілька надзвичайно потужних спалахів, які спричинили сяйва на більшій частині планети й навіть перетнули екватор.

Варто також зазначити, що зараз у напрямку нашої планети немає жодних великих сонячних плям. Найбільша їхня група під номером 3712, спрямована на південно-східну сторону, тому може зачепити нас лише частково. На щастя, ми пройшли той момент, коли плями були спрямовані прямо на нас, і в той час вони не продукували КВМ.



Групи сонячних плям, які видно з Землі / Фото SpaceWeather

Тож у наступні три дні не варто очікувати жодних значних подій в магнітному полі Землі. Вчені не передбачають ні далеких полярних сяйв, ні сильних радіоперешкод, ні інших типових для геомагнітної бурі ознак.

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Активність на Сонці

З сонячною активністю все значно важче, адже вона погано піддається прогнозуванню. Сонце є настільки складним, що наші технології просто не здатні осягнути його, особливо в той час, коли зоря знаходиться на піку своєї активності, тобто в максимумі.

Наразі ми можемо бачити, що імовірність спалахів класу X становить усього 10%.

Спалахи класу M можуть з'явитися з імовірністю в 55%.

Слабкі спалахи класу C – 99%. Такі дрібні вибухи відбуваються постійно, але вони не становлять для Землі жодної загрози, просто надсилаючи до нас те, що називається сонячним вітром, своєрідним фоновим випромінюванням.

Згідно з прогнозом Meteoagent, деяке зростання активності зорі може відбутися 21 червня, але наразі неможливо сказати, наскільки все відрізнятиметься під поточного прогнозу. Сьогодні, 19 червня, поточна активність оцінюється як середня з K-індексом 4.

Якщо говорити про більш пізні періоди, то можна бачити, що найбільші сонячні плями от-от сховаються від нашого погляду, тож приблизно на два тижні можна буде забути про спалахи і магнітні бурі.