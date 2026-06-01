Магнитные бури в июне: какой будет космическая погода в ближайшее время

Последние дни весны прошли относительно спокойно для Солнца, однако начало лета обещает изменение космической погоды. Появление новой корональной дыры, которая уже развернулась к нашей планете, заставляет специалистов внимательно следить за активностью светила и готовиться к возмущениям магнитного поля в ближайшее время.

Что происходило на Солнце в конце мая и чего ждать жителям Земли в июне?

Затишье, которое наблюдали в конце мая, постепенно сменяется на период повышенной активности. В течение 29 – 31 мая ученые не зафиксировали никаких выбросов корональной массы, которые были бы направлены непосредственно на Землю. Это позволило магнитосфере нашей планеты оставаться в относительно стабильном состоянии. Однако Солнце не было полностью неактивным: за этот период исследователи заметили несколько вспышек, среди которых выделялась вспышка класса М1.1, которую зафиксировали 29 мая. Об этом пишет специализированный ресурс по наблюдению за космической погодой SolarHam.

Смотрите также Ученые предупреждают: мощная вспышка на Солнце грозит протестами и паникой

Кроме одиночных вспышек, на видимой части солнечного диска специалисты насчитали по меньшей мере семь пронумерованных групп солнечных пятен, как показывают данные solen.info. Наибольшее внимание привлекают регионы AR4452 и AR4455, поскольку именно они имеют наибольший потенциал для создания изолированных вспышек М-класса. Хотя эти события пока не привели к мощным геомагнитным последствиям, они свидетельствуют о том, что внутренние процессы в недрах нашей звезды становятся более интенсивными.

Главной же новостью начала июня стало появление большой корональной дыры, которая получила номер CH1372. Эта зона с разомкнутыми линиями магнитного поля имеет положительную полярность и сейчас расположена непосредственно напротив Земли. Корональные дыры являются источниками быстрого солнечного ветра – потоков заряженных частиц, движущихся со значительно большей скоростью, чем обычный солнечный ветер. Когда эти потоки достигают магнитосферы планеты, они вызывают ее возмущения.



Карта солнечных пятен и корональных дыр по состоянию на 31 мая 2026 года / Изображение SDO/NASA/solen.info

Ученые прогнозируют, что поток солнечного ветра из этой зоны достигнет нашей планеты уже 3 июня и будет продолжать свое влияние 4 июня. Таким образом, хотя 1 – 2 июня геомагнитное поле будет оставаться спокойным, ситуация начнет меняться уже в среду. Ожидается, что индекс геомагнитной активности поднимется до уровня Kp4, что соответствует активному состоянию магнитосферы. Также существует высокая вероятность возникновения слабой магнитной бури класса G1, когда индекс достигнет отметки Kp5.

Несмотря на то, что бури класса G1 считают минимальными по шкале космической погоды, они все же могут влиять на работу энергетических систем в высоких широтах и изменять поведение мигрирующих животных. Для обычных людей это обычно означает возможность наблюдать полярные сияния в регионах, расположенных ближе к полюсам.

Специалисты продолжают анализировать изображения, полученные с помощью обсерватории SDO/AIA, чтобы вовремя предупредить о возможных усилениях солнечной активности. Дальнейшие обновления прогноза будут зависеть от скорости солнечного ветра и его плотности в момент контакта с магнитным щитом Земли.