Прогнозирование магнитной бури: почему большинство прогнозов в сети ложные и где искать правду

Солнечная активность и магнитные бури – дело чрезвычайно сложное. Но все становится значительно проще, если знать, куда смотреть и на что обращать внимание. 24 Канал готовит еженедельные прогнозы космической погоды, однако замечает в интернете немало нелепых предсказаний, подкрепленных ложными знаниями авторов и псевдонаучными выдумками. Как же не попасться на крючок дезинформации?

Прогноз на месяц – это ерунда

Для того, чтобы понять, почему прогнозы на целый месяц, которые вы можете встретить в интернете, является выдумкой, нужно сначала объяснить что такое вообще магнитные бури, как они возникают и как их прогнозируют. 24 Канал объясняет главное.

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Наше Солнце иногда бывает неспокойным. Оно может производить вспышки и выбросы, которые, собственно, и является причиной практически любой магнитной бури.

Солнечная вспышка – это огромный взрыв на нашей звезде, который может произойти в любой момент в тех местах, где магнитные поля разрываются. Как правило такие вспышки наблюдаются в областях солнечных пятен – темных зонах, где температура ниже (из-за чего они кажутся черными относительно остальной поверхности), а магнитные поля нестабильны. Иногда, но не всегда, такие вспышки приводят к выбросу солнечной материи в космос.

Корональный выброс массы (КВМ) – это процесс, при котором Солнце высвобождает огромное количество плазмы, которая по площади может в десятки раз превышать размеры Земли. Эта плазма, а также радиация и электромагнитное излучение с бешеной скоростью несутся сквозь пространство. Иногда, но не всегда, случается так, что на пути такого выброса попадается планета – например, Земля.

Магнитная буря – это явление, которое возникает, когда выброс солнечной материи сталкивается с магнитным полем Земли. Они начинают реагировать, провоцируя возмущения и влияя на земную электронику, спутники на орбите, животных, а также провоцируя полярные сияния. Обычно они наблюдаются далеко на севере, но в зависимости от силы выброса, могут простираться дальше на юг. Так, недавно их видели в Украине, а в мае 2024 года мощная магнитная буря раскрасила небо аж на экваторе.

Наша наука пока недостаточно развита, чтобы полностью понять Солнце. На самом деле мы только делаем первые шаги к пониманию звезд. На этом этапе развития мы не имеем технологий, которые могли бы делать точные прогнозы относительно солнечной активности. Ученые делают приблизительные предсказания на основе данных о прошлых годах, а также последнюю активность. С помощью такого анализа они могут лишь сказать, что в период следующих нескольких лет звезда будет неспокойной, поскольку мы знаем, что она живет по 11-летнему циклу активности: сначала активность нарастает до максимума, а затем спадает до минимума. Зная, когда завершился предыдущий цикл, можно рассчитать приблизительное время, когда Солнце начнет наращивать активность и покрываться пятнами. С появлением пятен начинаются вспышки и выбросы. Но у нас нет не имеем никаких технологий, которые бы позволили нам предсказать конкретную вспышку из конкретного пятна.

Здесь стоит сделать небольшое уточнение. В этом году ученые объявили об открытии , которое может позволить прогнозировать крупные вспышки с точностью 60-80% в будущем. Ученые обнаружили, что яркость корональных петель в ультрафиолетовом свете меняется перед разрывом и последующей большой вспышкой. Это может служить системой раннего предупреждения, но исследование требует доказательства и рецензии, а само открытие пока не применяется на постоянной основе. Поэтому пока мы вообще не можем принимать его во внимание, и считаем, что на этом этапе человечество не умеет прогнозировать вспышки.

Еще одна вещь, которую мы не можем прогнозировать – это то, закончится ли вспышка корональным выбросом массы. Не все вспышки продуцируют выбросы, и ученые не знают, от чего это зависит. Некоторые вспышки длятся несколько минут, тогда как некоторые по несколько часов, и могут извергать разное количество плазмы в космос.

Из этого следует следующий пункт, который мы не можем заранее спрогнозировать: куда полетит КВМ, если он будет. Пятна на Солнце всегда сосредотачиваются вдоль экватора на разной высоте. Их не бывает высоко на полюсах из-за особенностей магнитного поля Солнца. Но они могут быть на разных краях солнечного диска, обращенного к нам (справа/слева), или смотреть прямо на Землю из центра круга. Если пятно расположено сбоку, вероятность того, что выброс заденет Землю, меньше. Но она возрастает тем более, чем больше выброс.



Карта солнечных пятен по состоянию на 20 февраля 2025 года / Фото NASA/Обсерватория солнечной динамики/SpaceWeather

На этом изображении мы видим пятна AR3998 и AR3996, которые смотрят прямо на нас, поэтому их выбросы заденут нас даже если будут незначительными. Тогда как пятнам AR3989, AR3994 и AR3990 может понадобиться в сотни раз больше плазмы, чтобы разойтись по космосу во все стороны настолько, что это заденет и нас.

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что магнитная буря становится возможной только тогда, когда происходит совпадение трех факторов:

Происходит вспышка.

Вспышка заканчивается выбросом плазмы.

Выброс летит в сторону Земли или является настолько большим, что его край заденет Землю.

Все это мы не можем прогнозировать, а лишь наблюдаем факт появления. Как можно понять, вероятность совпадения всех трех факторов не такая уж и большая, учитывая гигантские размеры Солнца и мелкие размеры Земли, по сравнению с ним.

Так как тогда вообще прогнозируют магнитные бури

Возникает вопрос: можно ли строить прогноз на целый месяц, зная лишь тот факт, что в какой-то определенный период – год, месяц или день – Солнце будет неспокойным? Нет, не можем, поскольку это знание показывает лишь общую активность звезды, а не ее конкретные вспышки и выбросы. Даже если вспышки будут, они могут не закончиться выбросом, а те, которые имели выброс, могут направить плазму мимо нас. Тогда никакой магнитной бури не произойдет. Таким образом нам нужно зафиксировать конкретный выброс и проанализировать его показатели, чтобы узнать о потенциальной магнитной буре.

Магнитные бури на самом деле прогнозируют только на кратковременные периоды в 3-5 дней:

Наши солнечные спутники постоянно наблюдают за Солнцем и мгновенно обнаруживают вспышки. То есть все происходит только после того, как событие уже произошло .

. Ученые начинают фотографировать вспышку, чтобы определить, породила ли она выброс.

Если выброс состоялся, тогда – и только тогда – они могут смоделировать его траекторию, скорость и площадь.

Затем они определяют, какое количество плазмы заденет Землю.

Наконец, на последнем этапе можно сделать вывод о дальнейшей магнитной буре и спрогнозировать ее мощность – от G1 до G5.

Но почему же именно 3-5 дней? Дело в том, что когда происходит выброс, ему нужно определённое время, чтобы долететь до Земли. Это может происходить с разной скоростью. Самые быстрые КВМ, которые случаются очень редко, путешествуют к нам всего один день. Самые медленные – пять дней. Однако если вы следите за нашими прогнозами, то могли заметить, что в основном между выбросом и его прибытием на Землю проходит около трёх дней.

Это означает, что зафиксировав выброс, мы можем спрогнозировать магнитную бурю на максимальное время до 5 дней, но не дальше. Дальше нам нужно ожидать новых выбросов.

Как делают "прогнозы" на месяц

Большинство прогнозов на месяц, если они не являются полностью вымышленными, происходят с ресурса, который называется Meteoagent. Он позиционирует себя как "приложение для метеочувствительных людей", продвигая теорию о том, что магнитные бури влияют на самочувствие, а также предлагая "контролировать боль от погоды" с помощью приложения. Мы поговорим об этом чуть позже, а сейчас сосредоточимся на данных, которые предоставляет сайт.

Главная его суть – в графике, который демонстрирует солнечную активность. Он показывает архивную активность звезды за несколько предыдущих дней и прогноз 27 следующих дней.



Такой график встречает нас на Meteoagent. С вероятностью почти в 100% он изменится уже через несколько часов или дней, поэтому построение долгосрочных прогнозов на его основе не имеет никакого смысла / Скриншот 24 Канала

Вот несколько важных моментов:

Во-первых, к этому графику прилагается текст, который объясняет, что он прогнозирует не магнитные бури, а "солнечные вспышки и штормы" . То есть события на Солнце, а не на Земле. А мы уже знаем, что не все вспышки завершаются выбросом, не все КВМ летят к планете, а направленные на нас КВМ путешествуют в среднем три дня. Таким образом, если на графике виден красный уровень, это означает вовсе не магнитную бурю на Земле, а высокую активность на Солнце. Соответственно зеленый уровень – низкая активность.

. То есть события на Солнце, а не на Земле. А мы уже знаем, что не все вспышки завершаются выбросом, не все КВМ летят к планете, а направленные на нас КВМ путешествуют в среднем три дня. Таким образом, если на графике виден красный уровень, это означает вовсе не магнитную бурю на Земле, а высокую активность на Солнце. Соответственно зеленый уровень – низкая активность. Но что же такое эта "активность на Солнце"? Активность – это собирательное понятие, которое включает, например, количество солнечных пятен в определенный момент, объемы солнечного ветра, магнитные колебания, вспышки и тому подобное. Но, опять же, наличие пятен вовсе не гарантирует, что произойдет вспышка, что она закончится выбросом и что этот выброс полетит в нашу сторону.

Кроме того, если вы внимательно проследите за этим графиком, то заметите, что что он меняется очень быстро . Даже на самом сайте указано, что он обновляется каждые 10 минут. В большинстве случаев вы можете увидеть совершенно разные данные, зайдя на сайт уже через несколько часов. Таким образом, если вы проверяете "магнитные бури" сегодня на какую-то дату через несколько недель, вы, вероятнее всего, увидите зеленый уровень активности. Но зайдя на сайт ближе к этой дате, он с почти 100-процентной вероятностью будет красным или по крайней мере желтым. Все изменится еще больше, если вы зайдете на сайт в этот конкретный день. Поэтому прогнозы, написанные на месяц вперед по этому графику не имеют никакого смысла: он изменится уже через несколько часов, не говоря уже о неделе или месяце.

. Даже на самом сайте указано, что он обновляется каждые 10 минут. В большинстве случаев вы можете увидеть совершенно разные данные, зайдя на сайт уже через несколько часов. Таким образом, если вы проверяете "магнитные бури" сегодня на какую-то дату через несколько недель, вы, вероятнее всего, увидите зеленый уровень активности. Но зайдя на сайт ближе к этой дате, он с почти 100-процентной вероятностью будет красным или по крайней мере желтым. Все изменится еще больше, если вы зайдете на сайт в этот конкретный день. Поэтому прогнозы, написанные на месяц вперед по этому графику не имеют никакого смысла: он изменится уже через несколько часов, не говоря уже о неделе или месяце. Если вы сравните этот график с фактическими вспышками, например, на сайте SpaceWeather, который ведет об этом записи, или solen.info, который указывает таблицу последних вспышек, то сможете заметить, что даже в те дни, когда Meteoagent показывает красные уровни активности, может не быть ни одного коронального выброса массы, а большинство вспышек имеют самый низкий уровень C. Эти уровни так же красные в те дни, когда происходят вспышки уровня M и X, и в те дни, когда есть КВМ. Если разницы нет, то можем ли мы делать какие-то выводы из этого? Нет, не можем. Красный уровень на графике не означает, что на Земле обязательно будет магнитная буря.

Добавьте сюда еще и тот факт, что прогнозирование активности Солнца происходит для всей его поверхности, а не только для обращенной к нам стороны. Этот график не показывает конкретные вспышки, а лишь их возможное появление. Но звезда может взорваться вспышкой вообще в противоположной стороне, что для нас, землян, не имеет никакого значения с точки зрения безопасности.

Учитывая всё это, любой прогноз "магнитных бурь", который строится на основе данных Meteoagent, является абсолютно ошибочным. Максимум, что вы можете получить от информации этого сервиса, – это текущее состояние Солнца на конкретный момент, когда вы проверяете данные, а также узнать об усредненных значениях предыдущих дней. Но сайт не покажет вам количество вспышек, место их появления, продуцировали ли они выбросы, куда те выбросы летели, и попали ли они в Землю.

Чувствительность к магнитной буре: правда и вымысел

С каждым новым всплеском солнечной активности в СМИ появляются предупреждения о магнитных бурях и их влиянии на самочувствие людей. Одни утверждают, что во время таких периодов испытывают головную боль, слабость, раздражительность или проблемы со сном. Другие же считают это мифом. Но что говорит наука? Действительно ли люди могут чувствовать влияние магнитных бурь?

Сейчас научное сообщество не имеет однозначного ответа на вопрос о влиянии магнитной бури на человеческий организм. Исследования, которые пытались установить эту связь, дают противоречивые результаты.

Вот несколько материалов, которые поддерживают гипотезу о чувствительности:

Кардиологические исследования . Статья, опубликованная в International Journal of Biometeorology, указывает на возможную корреляцию между магнитными бурями и увеличением количества сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты и инсульты. Но ученые сами при этом указывают, что этот вопрос "недостаточно изучен". Важно также отметить, что корреляция не всегда означает причинно-следственную связь.

. Статья, опубликованная в International Journal of Biometeorology, указывает на возможную корреляцию между магнитными бурями и увеличением количества сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты и инсульты. Но ученые сами при этом указывают, что этот вопрос "недостаточно изучен". Важно также отметить, что корреляция не всегда означает причинно-следственную связь. Нейрофизиологические эффекты . Исследования указывают, что изменения магнитного поля могут влиять на уровень мелатонина – гормона, ответственного за регуляцию сна и биологических ритмов. В 2014 году ученые установили, что во время магнитных бурь у некоторых людей нарушался сон и увеличивалась утомляемость.

. Исследования указывают, что изменения магнитного поля могут влиять на уровень мелатонина – гормона, ответственного за регуляцию сна и биологических ритмов. В 2014 году ученые установили, что во время магнитных бурь у некоторых людей нарушался сон и увеличивалась утомляемость. Психоэмоциональное состояние. Существуют исследования, которые свидетельствуют о связи между магнитными бурями и психическим состоянием человека. Некоторые ученые заметили повышение уровня тревожности, депрессии и даже суицидальных настроений во время геомагнитных возмущений. Другие указывают на возможную корреляцию между магнитными бурями и уровнем стресса, повышенной тревожностью и изменениями настроения. Но эти данные неоднозначны, и многие специалисты считают, что необходимы дополнительные исследования.

Однако все же большинство исследований не нашли никакой связи. Многочисленные ученые остаются скептическими относительно прямого влияния на здоровье человека. Они отмечают, что многие результаты, которые якобы доказывают влияние, базируются на статистических корреляциях без четкого и повторяющегося механизма действия.

Кроме того, на наше самочувствие влияет множество факторов – от погодных условий до стресса и образа жизни. В конце концов это может быть просто совпадение – голова может начать болеть от переутомления на работе, но в это время будет происходить буря и пациент просто спишет все на нее. Также свою роль может играть так называемый эффект самовнушения или плацебо: люди просто ожидают ухудшения самочувствия во время магнитных бурь и начинают чувствовать себя плохо именно по этой причине. Если они не читают прогнозы и не знают о бурях, то чувствуют себя хорошо.

Наконец, во время магнитных бурь могут действовать другие факторы, которые влияют на самочувствие – изменения атмосферного давления, колебания температуры, уровень загрязнения воздуха и тому подобное.

Так что же в результате? Наука не имеет однозначного ответа на этот вопрос. Хотя существуют исследования, указывающие на возможное влияние геомагнитных возмущений на организм человека, доказательная база остается недостаточной. Многие факторы затрудняют получение точных данных, включая индивидуальные особенности людей и влияние других внешних факторов. Сейчас следует считать, что большинством исследований влияние магнитной бури на человека не доказано.

Так что в итоге

Магнитные бури в целом не опасны для людей. Сильные бури случаются редко. Они влияют на работу спутников, GPS, электросетей на севере, на короткое время могут подавлять радиосигналы. Но вспомните: когда в последний раз вы ощущали на себе такие последствия магнитной бури? Вероятно, никогда. Главная причина этому, конечно, тот факт, что большинство магнитных возмущений вообще не ощутимы в Украине, потому что они слишком слабые, чтобы дойти так далеко на юг.

Однако если вы все же хотите отслеживать магнитные бури, не следует доверять прогнозам, сделанным на период более недели, потому что прогнозирование на период более 5 дней невозможно из-за ограничений наших технологий. Мы можем накинуть сюда еще несколько дополнительных дней, если учесть гигантские корональные дыры и анализ поведения солнечных пятен – насколько они активны, их уменьшение или разрастание, предыдущие вспышки из этих пятен и прочее. Но это буквально максимум, на который мы можем рассчитывать.

Вот несколько ресурсов, которые могут помочь вам анализировать магнитные бури: