Магнитные бури в мае: прогноз на начало месяца и последние дни апреля

Прошедшая неделя была очень спокойной: магнитные бури наблюдались на самом низком из возможных уровней только в понедельник, а после этого Земля находилась в покое. Но месяц подходит к концу и начинается следующий, так что нас ждет в ближайшую неделю?

Как завершится апрель

Сегодня на солнечном диске, обращенном к нам, присутствует достаточно большое количество солнечных пятен. Однако все они имеют стабильные магнитные поля, которые не представляют большой угрозы в плане сильных вспышек. Солнечная активность будет оставаться низкой в течение ближайшего времени, пишет 24 Канал.

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Ученые отмечают, что мы можем видеть с Земли сразу девять групп солнечных пятен. Большинство из них сейчас не вспыхивает и были спокойными или минимально активными в течение всех выходных.

Одно пятно, AR4064, подавало признаки активности вчера, вызвав несколько вспышек самого низкого уровня С, но они не приводили к корональному выбросу массы (КВМ). Сейчас это пятно медленно распадается.

Другое пятно, AR4069, сегодня ночью вспыхнуло на уровне C2.2, но также без КВМ.

Также незначительные вспышки без выбросов вырывались из AR4077, AR4073 и AR4070.

Как следствие, рентгеновское излучение Солнца выровнялось. В нашу сторону за последние три дня ничего не летело. Это означает, что спокойные условия в земной магнитосфере должны сохраниться как минимум в течение следующих 48-72 часов: на Земле не будет геомагнитных возмущений до последнего дня апреля.

Магнитные бури в мае

Наблюдения спутников за Солнцем 25-27 апреля не обнаружили ни одного КВМ, который был бы направлен в нашу сторону. Это означает, что магнитные бури будут отсутствовать также и 1 и 2 мая.

Учитывая, какими спокойными сейчас являются солнечные пятна, можно предположить, что ситуация сохранится такой и до конца недели, но всегда есть место для солнечных сюрпризов. Если какое-то из пятен выбросит КВМ в нашу сторону, стоит учесть, что выбросу нужно в среднем 3 дня (иногда даже 5), чтобы долететь до Земли. Это означает, что даже если корональный выброс массы произойдет 1 мая, то магнитная буря наступит не раньше воскресенья или даже понедельника.

Что в итоге

В целом учёные прогнозируют, что эта неделя будет спокойной: