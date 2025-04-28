Магнитные бури в мае: прогноз на начало месяца и последние дни апреля
- Солнечная активность остается низкой. До конца апреля не ожидается геомагнитных возмущений.
- В первые дни мая магнитные бури также отсутствуют, но возможны солнечные сюрпризы, которые потенциально могут вызвать бури под конец недели.
Прошедшая неделя была очень спокойной: магнитные бури наблюдались на самом низком из возможных уровней только в понедельник, а после этого Земля находилась в покое. Но месяц подходит к концу и начинается следующий, так что нас ждет в ближайшую неделю?
Как завершится апрель
Сегодня на солнечном диске, обращенном к нам, присутствует достаточно большое количество солнечных пятен. Однако все они имеют стабильные магнитные поля, которые не представляют большой угрозы в плане сильных вспышек. Солнечная активность будет оставаться низкой в течение ближайшего времени, пишет 24 Канал.
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Ученые отмечают, что мы можем видеть с Земли сразу девять групп солнечных пятен. Большинство из них сейчас не вспыхивает и были спокойными или минимально активными в течение всех выходных.
- Одно пятно, AR4064, подавало признаки активности вчера, вызвав несколько вспышек самого низкого уровня С, но они не приводили к корональному выбросу массы (КВМ). Сейчас это пятно медленно распадается.
- Другое пятно, AR4069, сегодня ночью вспыхнуло на уровне C2.2, но также без КВМ.
- Также незначительные вспышки без выбросов вырывались из AR4077, AR4073 и AR4070.
Как следствие, рентгеновское излучение Солнца выровнялось. В нашу сторону за последние три дня ничего не летело. Это означает, что спокойные условия в земной магнитосфере должны сохраниться как минимум в течение следующих 48-72 часов: на Земле не будет геомагнитных возмущений до последнего дня апреля.
Магнитные бури в мае
Наблюдения спутников за Солнцем 25-27 апреля не обнаружили ни одного КВМ, который был бы направлен в нашу сторону. Это означает, что магнитные бури будут отсутствовать также и 1 и 2 мая.
Учитывая, какими спокойными сейчас являются солнечные пятна, можно предположить, что ситуация сохранится такой и до конца недели, но всегда есть место для солнечных сюрпризов. Если какое-то из пятен выбросит КВМ в нашу сторону, стоит учесть, что выбросу нужно в среднем 3 дня (иногда даже 5), чтобы долететь до Земли. Это означает, что даже если корональный выброс массы произойдет 1 мая, то магнитная буря наступит не раньше воскресенья или даже понедельника.
Что в итоге
В целом учёные прогнозируют, что эта неделя будет спокойной:
- До 1 мая никаких возмущений точно не предвидится.
- Спокойная ситуация с пятнами дает большую вероятность того, что в ближайшее время не будет больших вспышек и КВМ. Если нам повезет, то как минимум до воскресенья о магнитных бурях можно не волноваться.