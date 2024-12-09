Магнитные бури и активность Солнца во вторую неделю декабря: корональные дыры покрывают звезду

Недавнее затопление в Стэнфордском университете поставило на паузу работу двух спутников, в частности сверхважного комплекса SDO, Обсерватории солнечной динамики. Однако, к счастью, мы все еще можем получать информацию о вспышках на нашей звезде и таким образом прогнозировать космическую погоду. Вот что говорят ученые о второй неделе декабря.

Чего ждать

В ближайшие дни ученые не видят вероятности геомагнитной бури, ведь направленных на Землю корональных выбросов массы в последние дни не наблюдали. Ученые зафиксировали большую вспышку класса X2,2 вчера, 8 декабря. Она вырвалась из солнечного пятна 3912 и закончилась выбросом, однако анализ и моделирование ее траектории показывает, что она обойдет нашу планету, пролетев немного впереди нее, если рассматривать ее из положения Земли на орбите вокруг Солнца, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceWeather и solen.info.

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В целом Солнце, как и на прошлой неделе, сохраняет достаточно спокойное поведение, продуцируя в основном вспышки класса C.

Изредка случаются M-вспышки: например, несколько часов назад было зафиксировано событие класса M1.5 из того же пятна 3912.

В ближайшие дни возможны дополнительные Х-вспышки, поскольку есть два солнечных пятна с нестабильными магнитными полями. Это уже упомянутое 3912, а также 3917. Если такие вспышки будут и завершатся выбросом, направленным на Землю, то нам следует ожидать магнитную бурю в течение ближайших 1-5 дней.



Солнечные пятна по состоянию на 9 декабря 2024 года. Некоторое время мы временно будем получать только такие некачественные монохромные изображения из-за прорыва трубы, который сделал невозможным анализ изображений с двух спутников NASA / Фото NSF/NOAA/NSO

Корональные дыры накладывают отпечаток

Несмотря на то, что ученые не фиксировали вспышек, есть еще одна причина для волнения. Дело в том, что сейчас прямо на Землю "смотрят" огромные корональные дыры.

Корональные дыры - - это области в солнечной короне, где плотность и температура плазмы снижается. Плотность в таких областях может быть примерно в сто раз меньше, чем в обычных областях короны. Появление корональных дыр фиксируется с помощью изображений, полученных в рентгеновском диапазоне. Коронные дыры приводят к различным эффектам космической погоды, в том числе и к изменению геомагнитной активности. Они влияют на ионосферу и магнитное поле Земли, но не так сильно, как корональные выбросы массы.

Если выбросы вызывают кратковременные и очень сильные скачки в геомагнитной активности, то корональные дыры провоцируют более постоянное усиление солнечного излучения, что оборачивается ростом интенсивности солнечного ветра. Солнечный ветер – это обычно фоновый поток солнечных частиц, которые излучаются звездой непрерывно.

Поскольку корональные дыры – это области с меньшей плотностью и температурой, можно было бы ожидать, что они будут приводить к ослаблению воздействия на Землю, однако на самом деле все наоборот: слабое магнитное поле позволяет солнечному ветру вытекать с большей скоростью, что влияет на геомагнитную активность на Земле путем ее усиления.



Коронные дыры на Солнце по состоянию на 9 декабря. Ученые говорят, что наибольшую опасность для нас сейчас составляет CH1262, тогда как CH1261 может находиться слишком далеко к северу, чтобы вызвать геомагнитные возмущения на Земле / Фото solen.info

Таким образом, хотя мы не ожидаем прибытия массированных выбросов с Солнца, планету будет бомбардировать повышенный поток базового солнечного ветра, который есть всегда, но в этих условиях будет усиливаться не на день или два, как при выбросах, а на более длительные периоды.

Сейчас в прогнозах ученых не указано, что Земля может столкнуться с магнитной бурей хотя бы уровня G1 или G2, но они уже отметили рост Kp-индекса – показателя, который отражает суммарное количество излучения Солнца, которое попадает на Землю.