Магнитные бури в январе 2025 года: чего ожидать от Солнца в ближайшее время

Прошлая неделя отметилась довольно сильной магнитной бурей, которая по большей части колебалась от G2 до G3, но в некоторые моменты достигала даже G4. На этот раз ученые также прогнозируют магнитные бури, но они не должны стать столь значительными. Вот больше деталей.

Чего ждать

Согласно наблюдениям, третьего и пятого января явно направленных на Землю корональных выбросов массы (КВМ) не наблюдали. Однако четвертого января на восточном крае нашей звезды произошло сразу несколько незначительных событий. К сожалению, ученые не могут предоставить точных данных об этих выбросах, но они говорят, что существует вероятность слабых возмущений в магнитном поле Земли вечером 6 января или в начале 7 января. Продержатся они до начала суток 8 января, сообщает 24 Канал со ссылкой на solen.info.

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Сейчас магнитометры еще спокойны и не показывают прибытия КВМ. Магнитная буря 6-8 января прогнозируется минимальная, уровня G1, если плазма от любого выброса 4 января достигнет Земли. На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов далеко на севере планеты. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние возможно только на самых высоких северных широтах. В Украине мы этого не почувствуем.

В дальнейшем все будет зависеть от поведения Солнца следующие несколько дней.

А что на Солнце

Сегодня и завтра ученые прогнозируют высокую вероятность сильных X-вспышек. Активное солнечное пятно AR3947 накапливает энергию. С третьего января оно уже создало три таких вспышки. NOAA оценивает вероятность еще одного взрыва класса X сегодня в 25%. Однако следует отметить, что это прогноз фактически на основе исторических данных о прошлой активности, поэтому он не совсем точный. Прогнозировать поведение Солнца практически невозможно, поскольку у нас не существует достаточно развитых для этого технологий.

Если такая вспышка будет и она закончится КВМ, который полетит в нашу сторону (что далеко не гарантировано), то нам следует ожидать еще одну магнитную бурю где-то в пределах 3-5 дней. Однако если все будет спокойно, мы завершим эту неделю без дополнительных возмущений в магнитосфере.