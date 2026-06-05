Неожиданный успех природы: мангровые леса в мире снова расширяются

Мангровые леса, которые десятилетиями теряли территории из-за деятельности человека, демонстрируют неожиданное восстановление. Новое исследование показало положительную тенденцию, которая может иметь важные последствия для климата и безопасности прибрежных регионов.

Ученые зафиксировали заметное восстановление мангровых лесов в разных регионах мира после десятилетий масштабного сокращения их площадей. Соответствующее исследование показало, что с 2010 года человечество впервые начало получать больше новых мангровых насаждений, чем терять. Об этом пишет BBC.

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Почему мангровые леса начали восстанавливаться?

Мангровые леса относятся к важнейшим экосистемам планеты, хотя часто остаются без внимания широкой общественности. Эти деревья растут на побережьях тропических и субтропических регионов, где их сложные корневые системы выполняют сразу несколько критически важных функций.

Прежде всего мангровые леса являются мощными природными хранилищами углерода. По оценкам исследователей, они могут накапливать до пяти раз больше углекислого газа, чем обычные наземные леса. Кроме того, их корни ослабляют силу волн, штормовых нагонов и даже цунами, защищая миллионы людей, живущих вблизи побережья.

Не менее важна является их роль в морских экосистемах. Корни мангровых деревьев создают безопасные условия для развития многих видов рыб, моллюсков и других морских организмов, обеспечивая их пищей и защитой от хищников.

Как человечество почти потеряло мангровые леса?

В течение десятилетий мангровые леса активно вырубались из-за расширения рыбных хозяйств, сельскохозяйственных угодий и прибрежных городов. Особенно масштабным этот процесс был в странах Азии, Африки и Америки.

С 1980-х годов до 2010 года в мире было уничтожено более 12 тысяч квадратных километров мангровых лесов. Это примерно соответствует площади Ямайки.

Однако новое исследование демонстрирует кардинальное изменение ситуации. Общая чистая потеря мангровых насаждений за этот период сократилась до примерно 849 квадратных километров. Ученые объясняют это сразу несколькими факторами.

Одним из важнейших стали природоохранные законы и программы восстановления. В то же время ключевую роль сыграла естественная способность мангровых лесов к самовосстановлению. Руководитель исследования доктор Чжэнь Чжан из Tulane University отметил, что после прекращения вырубки мангровые деревья часто начинают восстанавливаться без активного вмешательства человека.

Как катастрофы изменили отношение к мангровым лесам?

По мнению авторов работы, важным катализатором изменений стали крупные природные катастрофы. Особенно заметно это в Индонезии, которая является одной из стран с наибольшими площадями мангровых лесов в мире. После разрушительного цунами в Индийском океане 2004 года многие жители обратили внимание на то, что территории, защищены мангровыми зарослями, пострадали значительно меньше.

"Некоторые острова были покрыты мангровыми лесами, и после цунами они остались хорошо защищенными. Это повысило общественное осознание важности охраны мангровых лесов", – объяснил доктор Чжэнь Чжан.

Похожие процессы произошли и в Мьянме после циклона Наргис в 2008 году. Дополнительно положительное влияние имело введение национального запрета на вырубку лесов в 2016 году.

Благодаря этому площади мангровых лесов в Индонезии стабилизировались, а в Мьянме даже начали расти. Частично положительные результаты объясняются также развитием технологий наблюдения за Землей.

В новом исследовании использовались данные спутников Landsat, которые позволяют значительно точнее фиксировать изменения растительного покрова. Благодаря этому ученые обнаружили больше новых мангровых насаждений, чем показывали предыдущие оценки.

Директор исследовательского института Grantham Research Institute профессор Элизабет Робинсон, которая не принимала участия в работе, отметила, что система Landsat очень чувствительна к изменениям в лесном покрове и обеспечивает одинаковые стандарты наблюдения по всему миру.

По ее словам, это стало значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими глобальными оценками состояния мангровых лесов.

Не все регионы могут праздновать успех

Несмотря на общую положительную тенденцию, ситуация остается неоднородной. Исследователи предупреждают, что часть новых мангровых насаждений может быть связана с экологическими проблемами в других местах. Например, в Бразилии расширение мангровых лесов происходит благодаря дополнительным питательным веществам, которые поступают реками.

Однако источником этих веществ могут быть вырубка лесов и горнодобывающая деятельность выше по течению, которые приводят к вымыванию азота и других элементов в водоемы.

Отдельной проблемой остаются страны Западной и Центральной Африки. Авторы исследования называют дельту Нигера одним из самых проблемных регионов из-за масштабного нефтяного загрязнения.

Соавтор работы доктор Пит Бантинг из Aberystwyth University заявил: "Дельта Нигера является показательным примером влияния загрязнения на мангровые леса. Нефтяное загрязнение имеет колоссальные последствия, а на спутниковых снимках можно увидеть прямые линии трубопроводов, которые проходят через мангровые заросли".

Кроме того, серьезной угрозой остаются тропические циклоны. Именно они вызвали некоторые из крупнейших годовых потерь мангровых лесов, зафиксированных исследователями – от Австралии до Карибского бассейна.

Впрочем, общий вывод ученых остается оптимистичным. Исследование также показало, что существующие мангровые леса становятся здоровее. С 1980-х годов доля густых мангровых лесов с закрытым пологом крон, которые накапливают больше всего углерода, выросла почти на 20%.

"Мы движемся в правильном направлении, потому что видим четкую тенденцию к снижению темпов потерь", – подытожил доктор Чжэнь Чжан.