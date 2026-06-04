Международная группа исследователей подтвердила, что загадочное существо Praearcturus gigas, окаменелости которого более 150 лет хранились в коллекции Лондонского музея естествознания, на самом деле было гигантским скорпионом. Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Palaeontology". Об этом пишет Popsci.

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Почему находка стала неожиданностью для палеонтологов?

По оценкам ученых, Praearcturus gigas жил примерно 415 миллионов лет назад в раннем девонском периоде на территории современных Англии и Уэльса. В то время жизнь на суше только начинала активно развиваться. Землю еще не покрывали леса, а среди растений преобладали примитивные виды, которые только осваивали новые среды обитания.

Больше всего поражают размеры существа. Исследователи считают, что взрослые особи могли достигать около 90 сантиметров в длину, а их клешни вырастали до примерно 15 сантиметров. Это делает Praearcturus gigas самым большим известным скорпионом за всю историю планеты.

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Ошибка, которая длилась более века

История открытия этого животного началась в 1871 году. Тогда из-за плохого состояния окаменелостей ученые не смогли точно определить, к какой группе принадлежало существо. Из-за отсутствия характерных признаков, в частности хвоста, его ошибочно отнесли к крупным ракообразным, похожих на современных мокриц.

Ситуация изменилась только благодаря новым находкам, обнаруженным в 1972 и 2010 годах. Эти окаменелости сохранились значительно лучше, что позволило сравнить их с музейными образцами и провести более детальный анализ.

Соавтор исследования, куратор ископаемых членистоногих Лондонского музея естествознания Ричард Дж. Говард, отметил:

"Когда люди думают о гигантских членистоногих, они обычно представляют каменноугольные леса с огромными многоножками или похожими на стрекоз насекомыми из более поздних периодов истории Земли. Но Praearcturus жил по меньшей мере на 50 миллионов лет раньше, еще до появления деревьев, когда жизнь на суше только начиналась".

Как скорпион стал гигантом?

По мнению авторов работы, огромные размеры могли быть связаны с особенностями тогдашней экосистемы.

В раннем девоне крупных хищников на суше почти не существовало. Отсутствие серьезной конкуренции позволяло отдельным видам занимать доминирующее положение и эволюционировать до значительных размеров. Исследователи считают, что именно недостаток конкурентов, а не только особенности атмосферы или повышенный уровень кислорода, могла стать ключевым фактором гигантизма среди древних членистоногих.

Соавтор исследования Рассел Гарвуд из Манчестерского университета отметил: "Praearcturus озадачивал палеонтологов более века. Благодаря объединению материалов из нескольких коллекций и использованию современных методов визуализации нам удалось получить значительно более четкое представление об этом животном, чем когда-либо прежде".

Житель суши или воды?

Еще одним интересным открытием стало предположение, что гигантский скорпион мог проводить часть жизни в воде. На некоторых ископаемых останках исследователи обнаружили структуры на брюшке, похожие на отростки современных ракообразных, в частности омаров. Они могли помогать животному передвигаться в водной среде.

Это свидетельствует о том, что Praearcturus gigas мог жить как на суше, так и в пресноводных водоемах. Ученые считают, что он существовал в период, когда граница между водными и наземными экосистемами была гораздо менее четкой, чем сегодня.

Исследователь Лондонского музея естествознания Грег Эджкомб объясняет: "Граница между сушей и морем в то время была значительно менее определенной. Praearcturus дает нам увлекательную возможность увидеть, как ранние животные приспосабливались к меняющимся условиям окружающей среды. Возможно, он даже представляет линию эволюции, которая вернулась к водному образу жизни после того, как ее предки уже начали осваивать сушу".

Почему эта находка важна для науки?

Открытие демонстрирует, что музейные коллекции до сих пор скрывают важные научные тайны. Даже окаменелости, которые десятилетиями считались хорошо изученными, могут кардинально изменить представление об истории жизни на Земле. По словам Ричарда Говарда, подтверждение того, что Praearcturus gigas был именно скорпионом, существенно меняет понимание того, когда и при каких условиях представители этой группы достигли таких исключительных размеров.

Новое исследование также ставит под сомнение распространенное мнение, что гигантизм древних членистоногих объяснялся преимущественно высоким уровнем кислорода в атмосфере. Зато важную роль могли играть экологические факторы, в частности отсутствие конкурентов и большое количество свободных экологических ниш.