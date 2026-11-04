Марсианская пыль угрожает мозгу астронавтов: ученые уже ищут решение

Марсианская пыль представляет гораздо более серьезную угрозу для будущих покорителей Красной планеты, чем считалось ранее. Новое исследование доказало, что ее токсичные ультрамелкие частицы способны преодолевать барьеры человеческого организма и проникать в мозг.

Марсианская галька и скрытые ядовитые вещества

Планы высадки людей на Марс активно обсуждаются; в частности, Илон Маск сначала обещал реализовать эту миссию к 2024 году, а затем перенес сроки примерно на 2028 год. Однако NASA подходит к безопасности астронавтов гораздо более тщательно, учитывая опыт лунных миссий, где реголит вызывал аллергические реакции у участников полетов и мог повреждать ДНК из-за канцерогенных свойств. Как свидетельствуют результаты исследования в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, нам может потребоваться больше времени для подготовки безопасной миссии.

Исследователи провели испытания материала скафандров вместе с марсоходом Perseverance, а также измерили точные размеры и химический состав марсианского грунта. Главной хорошей новостью стало то, что марсианская почва не имеет таких острых и абразивных краев, как обломки на Луне.

Частицы в атмосфере Марса разносились ветром, возможно, миллиарды лет, поэтому они, как правило, хорошо округлены, словно галька в реке,

– говорит Скотт ВанБоммел, ведущий автор исследования из Вашингтонского университета.

На этом оптимистичные выводы исчерпываются. Ученые зафиксировали наличие настолько микроскопических частиц, что при вдыхании они легко проникают в кровоток человека. Наибольшую опасность представляет их способность преодолевать гематоэнцефалический барьер, попадать в головной мозг и угрожать другим жизненно важным органам.

Беспокойство вызывает не только крошечный размер, но и токсичное содержание песчинок. Специалисты обнаружили в них соединения перхлоратов, а также серу, железо и другие тяжелые элементы. Измерить эти параметры непосредственно на месте ученым помог прибор PIXL, установленный на борту марсохода Perseverance.

Более крупные комки, марсианские пылевые клубки, со временем стряхиваются. Но мельчайшие частицы остаются, и именно они представляют наибольшую угрозу для систем жизнеобеспечения человека,

– добавил Скотт ВанБоммел.

Борьба за безопасность экипажей будущих миссий

Пыль на Марсе уже становилась фатальным фактором для многих роботизированных аппаратов. Например, аппарат InSight, отслеживавший марсотресения, окончательно прекратил работу именно из-за постепенного толстого наслоения пыли на солнечных батареях. Исследователи отмечают, что человечество непрерывно управляет марсоходами на поверхности планеты более 20 лет, поэтому специалисты осознают масштаб угрозы и активно ищут способы противодействия.

В настоящее время NASA разрабатывает методы защиты от космической пыли, которые впоследствии будут адаптированы и для Красной планеты. Среди потенциальных решений рассматривают струи жидкого азота для очистки скафандров по типу автомобильной мойки, а также создание специальных самоочищающихся тканей для скафандров.