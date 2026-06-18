Это считалось невозможным: в марсианском метеорите обнаружили минерал, которого там никогда не видели

Космические обломки, попадающие на Землю, часто становятся ключом к разгадке тайн далёких миров. Недавний анализ одного из марсианских метеоритов произвёл настоящую сенсацию, выявив минерал, который до этого момента считался невозможным для геологии Красной планеты.

Что скрывает в себе космический камень NWA 8171?

Тщательное изучение марсианского метеорита, хранящегося в коллекции Королевского музея Онтарио, привело к открытию, которое заставляет ученых пересмотреть историю нашего космического соседа. Внутри небольшого фрагмента породы исследователи обнаружили несколько зерен граната — минерала, который ранее никогда не встречался в образцах с Марса. Эта находка ставит перед научным сообществом ряд фундаментальных вопросов о том, какие процессы формировали ландшафт Красной планеты миллиарды лет назад, пишет издание ScienceAlert.

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Метеорит под названием NWA 8171 уже давно привлекает внимание планетологов. Он представляет собой базальтовую брекчию — тип горной породы, образовавшейся, когда раскалённая магма остыла и затвердела вокруг других минеральных вкраплений. Ученые часто сравнивают структуру таких камней с фруктовым пирогом, где базальт играет роль теста, а другие минералы — фруктов или орехов. Именно в одном из таких "ингредиентов" и обнаружили драгоценные зерна.

Эта находка расширит наши знания о геологических процессах, возможных на этой планете,

– прокомментировала планетарный геолог Таня Кизовски из Университета Брока в Канаде.

Минерал, который легко спутать

Когда мы слышим о гранате, то обычно представляем драгоценный камень глубокого кроваво-красного оттенка. Однако марсианская версия выглядит совсем иначе. Найденные зерна относятся к андрадиту – форме граната, богатой железом. Этот минерал имеет желтовато-зеленый или оливковый цвет, что делает его очень похожим на пироксен — другой распространенный минерал, который часто находят в метеоритах.



Так выглядит андрит / Фото Robert M. Lavinsky

Именно из-за такого визуального сходства исследователи едва не упустили своё открытие. Сначала учёные приняли находку за обычный пироксен, однако необычный химический состав заставил их провести повторный, более детальный анализ. Они изучили крошечный фрагмент породы размером примерно 0,8 на 0,5 миллиметра, что даже меньше макового зернышка. Дальнейшие тесты подтвердили: это действительно андрадит. Полные результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Geochemical Perspectives Letters.

Гранат считается прекрасным "рассказчиком" геологической истории. На Земле он обычно формируется в условиях интенсивного нагрева, высокого давления или значительных химических изменений. Эти минералы сохраняют в себе уникальные "отпечатки" температуры и давления, при которых они возникли, что позволяет геологам реконструировать события прошлого.

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Откуда гранат появился на Марсе

Открытие андрадита создает настоящую геологическую головоломку, ведь до сих пор на Марсе не были выявлены условия, необходимые для естественного образования граната. Учёные рассматривают несколько сценариев. Во-первых, минерал мог образоваться в результате метаморфизма — процесса, при котором магматические или осадочные породы трансформируются под действием экстремального тепла или горячих жидкостей. На Марсе такие условия могли возникнуть во время падения крупных метеоритов на поверхность планеты или в результате подъема магмы в марсианскую кору.

Несмотря на то, что химический анализ указывает на марсианское происхождение фрагмента, исследователи пока не исключают и другую теорию. Поскольку NWA 8171 представляет собой брекчию, состоящую из различных материалов, существует вероятность, что этот конкретный кусочек породы прилетел с другого космического тела, упал на Марс и впоследствии стал частью местной породы.

Эти результаты придают новое впечатляющее измерение нашему пониманию геологии Марса,

– говорит планетолог Джеймс Дарлинг из Портсмутского университета в Великобритании.

Чтобы расставить все точки над "i", следующим шагом ученых станет изучение изотопного состава минерала. Если соотношение изотопов будет совпадать с показателями других марсианских минералов, это окончательно подтвердит, что гранат сформировался именно на Красной планете. Такое подтверждение откроет новое окно в эволюцию нашего планетарного соседа и поможет лучше понять древние среды, существовавшие там миллиарды лет назад.