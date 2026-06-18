Що приховує в собі космічний камінь NWA 8171?

Ретельне вивчення марсіанського метеорита, що зберігається в колекції Королівського музею Онтаріо, призвело до відкриття, яке змушує вчених переглянути історію нашого космічного сусіда. Усередині невеликого фрагмента породи дослідники знайшли кілька зерен граната – мінералу, який ніколи раніше не зустрічали в зразках із Марса. Ця знахідка ставить перед науковою спільнотою низку фундаментальних питань про те, які процеси формували ландшафт Червоної планети мільярди років тому, пише видання ScienceAlert.

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Метеорит під назвою NWA 8171 уже давно привертає увагу планетологів. Він являє собою базальтову брекчію – тип гірської породи, що утворилася, коли розпечена магма охолола і затверділа навколо інших мінеральних вкраплень. Учені часто порівнюють структуру таких каменів з фруктовим пирогом, де базальт виконує роль тіста, а інші мінерали – фруктів чи горіхів. Саме в одному з таких "інгредієнтів" і виявили дорогоцінні зерна.

Ця знахідка розширить наші знання про геологічні процеси, які можливі на цій планеті,

– прокоментувала планетарна геологиня Таня Кізовські з Університету Брока в Канаді.

Мінерал, який легко сплутати

Коли ми чуємо про гранат, то зазвичай уявляємо коштовний камінь глибокого криваво-червоного відтінку. Проте марсіанська версія виглядає зовсім інакше. Знайдені зерна належать до андрадиту – форми граната, багатої на залізо. Цей мінерал має жовтувато-зелений або оливковий колір, що робить його дуже схожим на піроксен – інший поширений мінерал, який часто знаходять у метеоритах.



Так виглядає андрит / Фото Robert M. Lavinsky

Саме через таку візуальну подібність дослідники ледь не пропустили своє відкриття. Спочатку вчені прийняли знахідку за звичайний піроксен, проте незвичний хімічний склад змусив їх провести повторний, більш детальний аналіз. Вони вивчили крихітний фрагмент породи розміром приблизно 0,8 на 0,5 міліметра, що навіть менше за макове зернятко. Подальші тести підтвердили: це дійсно андрадит. Повні результати дослідження вчені опублікували в науковому журналі Geochemical Perspectives Letters.

Гранат вважають чудовим "оповідачем" геологічної історії. На Землі він зазвичай формується в умовах інтенсивного нагрівання, високого тиску або значних хімічних змін. Ці мінерали зберігають у собі унікальні "відбитки" температури та тиску, за яких вони виникли, що дозволяє геологам реконструювати події минулого.

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Звідки гранат з'явився на Марсі

Відкриття андрадиту створює справжню геологічну головоломку, адже досі на Марсі не ідентифікували умов, необхідних для природного формування граната. Вчені розглядають кілька сценаріїв. По-перше, мінерал міг утворитися внаслідок метаморфізму – процесу, коли магматичні або осадові породи трансформуються під дією екстремального тепла чи гарячих рідин. На Марсі такі умови могли виникнути під час падіння великих метеоритів на поверхню планети або внаслідок підйому магми в марсіанську кору.

Попри те, що хімічний аналіз вказує на марсіанське походження фрагмента, дослідники поки не відкидають і іншу теорію. Оскільки NWA 8171 є брекчією, що складається з різних матеріалів, існує ймовірність, що цей конкретний шматочок породи прилетів з іншого космічного тіла, впав на Марс і згодом став частиною місцевої породи.

Результати додають вражаючого нового виміру нашому розумінню геології Марса,

– каже планетолог Джеймс Дарлінг з Портсмутського університету у Великій Британії.

Щоб розставити всі крапки над "і", наступним кроком науковців стане вивчення ізотопного складу мінералу. Якщо співвідношення ізотопів збігатиметься з показниками інших марсіанських мінералів, це остаточно підтвердить, що гранат сформувався саме на Червоній планеті. Таке підтвердження відкриє нове вікно в еволюцію нашого планетарного сусіда й допоможе краще зрозуміти стародавні середовища, які існували там мільярди років тому.