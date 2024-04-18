Умирающий марсианский вертолет отправил последнее сообщение NASA

Первопроходец полетов на Марсе вертолет NASA Ingenuity попрощался с учеными. Он передал последнее сообщение на Землю перед тем, как перейти к стационарной работе на Красной планете.

Роковая авария

После аварии в январе марсоход Ingenuity, который вошел в историю как первый пилотируемый летательный аппарат на другой планете в 2021 году, завершил свои воздушные операции. Теперь он будет служить статическим наблюдателем, делая снимки окружающей среды и собирая данные о температуре для потенциальных будущих миссий на Марс, сообщает NASA.

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Во вторник инженеры и исследователи получили последнюю передачу от Ingenuity, что ознаменовало завершение его почти трехлетней миссии, которая включала 1 000 марсианских дней и 72 полета.

Спасибо тебе, Ingenuity, за то, что вдохновил небольшую группу людей преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности на границах космоса,

– отметил Тедди Цанетос, руководитель проекта Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA.

Изначально рассчитанный на лунную миссию, Ingenuity превзошел ожидания, сотрудничая с марсоходом NASA Perseverance для проведения разведки и тестирования возможностей полета в разреженной, холодной атмосфере и низкой гравитации Марса.



Марсианский вертолет Ingenuity на поверхности Красной планеты / Фото NASA

Несмотря на неудачу в январе, когда аппарат потерпел аварию и сломал одну из лопастей ротора, многие компоненты Ingenuity остаются в рабочем состоянии, что облегчает его новую роль как стационарного сборщика данных для будущих исследований Марса.